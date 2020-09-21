Кто такой рэпер Эльмин Гулиев, чуть не угробивший троих пешеходов в Москве

В первые минуты после жуткой аварии в самом центре Москвы стало известно, что за рулем обезумевшей иномарки, вылетевшей на тротуар, был 26-летний Эльмин Гулиев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В первые минуты после жуткой аварии в самом центре Москвы стало известно, что за рулем обезумевшей иномарки, вылетевшей на тротуар, был 26-летний Эльмин Гулиев. Бородатый брюнет с наколкой на виске, чуть не угробивший троих пешеходов, тут же стал раздавать интервью журналистам.

- Хотел проскочить на мигающий зеленый, но получилось на красный, - разводил руками музыкант.

Бородатый брюнет с наколкой на виске, чуть не угробивший троих пешеходов, тут же стал раздавать интервью журналистам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже в полиции он скажет, что спешил в студию, чтобы записать новый трек. Но давайте честно: это не Баста и не Тимати: мало кто знает такого рэпера. Так кто же такой рэпер Эльмин Гулиев?

21 сентября, автомобиль «Инфинити», которым управлял Эльмин Гулиев на улице Остоженке протаранил «Мерседес», после чего выехал на тротуар. Пострадали три человека: две женщины в тяжелом состоянии. Фото: АГН "Москва"

Гулиев Эльмин Джамиль Оглы родился в 1993 году в столице Азербайджана Баку. Около пяти лет назад юноша переехал в Москву и сразу же стал выступать в столичных ночных клубах. Гулиев тогда работал ди-джеем, а на досуге сочинял песни. Два года назад, в 2018-м, он заявил о начале сольной карьеры.Тогда он сочинил и записал несколько собственных песен. Все они в стиле рэп.

Спустя год музыкант выпустил первый клип. В нем Эльмин в роли учителя, а сама песня явно рассчитана на подростковую аудиторию. Но не зашло. Клип со скрипом набрал всего тысячу просмотров. Но фанаты у рэпера все-таки были. Его треки, всего их 17, пользуются популярностью в социальной сети В Контакте. На жизнь Эльмин зарабатывает выступлениями в ночных клубах. Для своих поклонников он регулярно проводит стримы (прямые эфиры в социальных сетях - Ред.) Причем довольно часто в онлайн он выходил именно из салона своего «Инфинити».

Позже в полиции он скажет, что спешил в студию, чтобы записать новый трек. Фото: АГН "Москва"

Сейчас рэпер отвечает на вопросы следователей. Скорее всего, против него в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Напомним, 21 сентября, автомобиль «Инфинити», которым управлял Эльмин Гулиев на улице Остоженке протаранил «Мерседес», после чего выехал на тротуар. Пострадали три человека: две женщины в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не гонщик»: на «Инфинити» рэпера Гулиева, протаранившей троих пешеходов, висят только штрафы за парковку

За три года – это четвертая авария, в которую попал певец (подробности)

Пострадавшей в ДТП с «Инфинити» рэпера Гулиева ампутировали часть ноги

Две женщины в тяжелом состоянии, мужчину-пешехода после осмотра отпустили домой (подробности)