Бастрыкин распорядился проверить Эльмана Пашаева на мошенничество

Эльман Пашаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по городу Москве организовать доследственную проверку. А при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева.

- В СМИ сообщалось о том, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров. По их данным, он обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь, - сообщили в СК России.

Глава СК России поручил следователям изучить все эти обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку и принять меры к восстановлению нарушенных прав семьи москвичей.

Напомним, впервые информация о возможной принадлежности Пашаева к аферам со столичной недвижимостью появилась, когда он стал представлять в суде артиста Михаила Ефремова (приговорен к 8 годам колонии за ДТП в котором он убил человека).

Тогда ряд общественных деятелей заявили, что необходимо дать уголовно-правовую оценку действиям Пашаева в суде. Адвоката обвинили в том, что он привел на процесс лжесвидетелей и устраивал различные провокации, которые выходят за рамки профессиональной этики. За это коллеги лишили Пашаева статуса адвоката на один год.

«Вообще – это не конец! Я считаю, необходимо дать уголовно-правовую оценку по признакам фальсификации доказательств и лжесвидетельствования, представленными Эльманом Пашаевым и свидетелями в рамках уголовного процесса. Также вызывает огромный вопрос история со старыми фактами мошенничества, связанная с адвокатом. Я считаю, что впереди у следователей еще очень много работы!, - так прокомментировал профессиональные качества адвоката Пашаева и член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, генеральный директор ООО «Профессионал», лидер Общественного движения «Гражданин» Юрий Александрович Шаркович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Зарежу, убью, в лес вывезу": стало известно, за что был судим адвокат Ефремова

Сайт kp.ru изучил сомнительные дела Эльмана Пашаева, который, по мнению оппонентов, сам "потопил" своего знаменитого подзащитного (подробности)