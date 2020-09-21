"Превышение минимум на 50 км в час": эксперт изучил видео устроенной рэпером Эльмином Гулиевым аварии в Москве

В пятом часу вечера, в понедельник, 21 сентября, на улице Остоженка, в районе дома 47, дорогущее белое «Инфинити» протаранило «Мерседес» и выскочило на тротуар. Фото: АГН "Москва"

Не успели утихнуть страсти после аварии, которую в Москве устроил народный артист Михаил Ефремов, как случилось новое «звездное» ДТП. В пятом часу вечера, в понедельник, 21 сентября, на улице Остоженка, в районе дома 47, дорогущее белое «Инфинити» протаранило «Мерседес» и выскочило на тротуар. Пешеходы, которые спокойно шли вдоль жилого дома, разлетелись, как щепки, а сама иномарка впечаталась в многоэтажку.

- Пострадали три человека. Две женщины в тяжелом состоянии, - сообщили в первые минуты после столкновения в главке столичного МВД.

Спустя еще несколько минут стало известно имя гонщика – это 26-летний рэпер Эльмин Гулиев. Он сразу признал вину.

- Я ехал на мигающий зеленый, который неожиданно стал красным, - сообщил Эльмин сотрудникам полиции.

На месте аварии он сдал анализ на алкоголь и наркотики. Ни того, ни другого в крови музыканта не нашли.

Пешеходы, которые спокойно шли вдоль жилого дома, разлетелись, как щепки, а сама иномарка впечаталась в многоэтажку. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

КУДА ЛЕТЕЛ?

Но за Эльмином водился другой грех: он явно любил погонять.

- Я двигался со скоростью не больше 60 километров час, - заявил он сотрудникам полиции.

С точностью скорость движения «Инфинити» установит техническая экспертиза. Ее результаты будут готовы через две-три недели. А пока мы показали видео аварии мастеру спорта международного класса по автоспорту Татьяне Елисеевой. В версию Гулиева известная автогонщица не верит.

- Судя по повреждениям, которые получил автомобиль «Инфинити», в стену он вошел на скорости не менее 60 километров час. При этом нее менее 30 километров в час были погашены в ходе столкновения с «Мерседесом». То есть «Инфинити» двигалось со скоростью не менее 90 километров в час, - прокомментировала Татьяна Елисеева.

На этом участке в центре Москвы можно двигаться со скоростью в 40 километров в час. То есть, если верить эксперту, иномарка Гулиева ехала с превышением в 50 километров в час (!). Но можно ли было предотвратить столкновение?

- На такой скорости виновник ДТП не мог экстренно затормозить. Он пытался, это сделать, но безуспешно. Что касается водителя «Мерседеса», то он вообще не имел шансов заранее увидеть эту машину, которая двигалась на красный сигнал светофора. Тем более с регулируемого перекрестка он выезжал вторым, что приглушает внимание к помехам, - сообщила Татьяна Елисеева.

Спустя еще несколько минут стало известно имя гонщика – это 26-летний рэпер Эльмин Гулиев. Он сразу признал вину. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

НЕ ПЕРВАЯ АВАРИЯ

Эту белую «Инфинити» Гулиев купил в 2017-м году с рук и стал вторым владельцем иномарки. Авто хоть и не новое, машине вот-вот исполнится 10 лет, но стоит немало – около полутора миллионов рублей. За три года Гулиев трижды попадал в аварии. Всякий раз они случались в Москве. В октябре 2018-го Гулиев в районе Якиманки столкнулся с «УАЗ Патриот». В августе этого же года он попал в «паровозик» с шестью машинами, а годом ранее столкнутся с иномаркой, которая уехала с места ДТП. А вот в аварии с пешеходами он прежде не попадал.

За его иномаркой числятся два штрафа за превышение скорости. Один из них на 40 километров в час. Есть и штрафы за парковку. За три года Эльмин оплатил стоянку в центре столицы почти 300 раз. За Гулиевым числятся четыре неоплаченных штрафа за парковку на общую сумму в 20 000 рублей. Но куда же летел Гулиев в день страшной аварии?

РЕПЕР – НЕУДАЧНИК?

На допросе в полиции Гулиев скажет, что спешил в студию, чтобы записать новый трек. Но давайте честно: это не Баста и не Тимати: мало кто знает такого рэпера. Так кто же такой Гулиев?

Гулиев Эльмин Джамиль Оглы родился в 1993 году в столице Азербайджана Баку. Около пяти лет назад юноша переехал в Москву и сразу же стал выступать в столичных ночных клубах. Гулиев тогда работал ди-джеем, а на досуге сочинял песни.

Два года назад, в 2018-м, он заявил о начале сольной карьеры. Тогда он записал несколько собственных песен. Все они в стиле рэп. Спустя год музыкант выпустил первый клип. В нем Эльмин в роли учителя, а сама песня явно рассчитана на подростковую аудиторию. Но не зашло! Клип со скрипом набрал всего тысячу просмотров. Но фанаты у рэпера все-таки были.

Его треки, всего их 17, пользуются популярностью в социальной сети В Контакте. На жизнь Эльмин зарабатывает выступлениями в ночных клубах. Для своих поклонников он регулярно проводит стримы (прямые эфиры в социальных сетях -Ред.) Причем довольно часто в онлайн он выходил именно из салона своего «Инфинити».

- Я из машины не вылезаю. Автомобильный человек. Да и у меня «Инфинити», - так начинается чуть ли не каждый его прямой эфир.

Пострадали три человека. Две женщины в тяжелом состоянии. Фото: АГН "Москва"

ПЕШЕХОДУ АМПУТИРОВАЛИ НОГУ

Скорее всего, грядущую ночь рэпер проведет в полицейском участке. Против него в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Тем временем за жизнь пострадавших пешеходов борются медики.

Самые тяжелые травмы получила 49-летняя москвичка. Женщина сейчас находится в реанимации, ей уже провели одну операцию.

- К, сожалению, пришлось ампутировать лодыжку. Кроме того, у нее тяжелая черепно-мозговая травма, - сообщил «КП» собственный источник в столичном депздраве.

Еще одна женщина-пешеход с переломами рук, и ног и ЗЧМТ тоже находится в отделении реанимации. Врачи пока не спешат с прогнозами. Пострадавший мужчина-пешеход после осмотра был отпущен домой.

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