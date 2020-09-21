Режиссер «Коктебеля» и «Оптимистов» Алексей Попогребский опроверг слухи о тяжелой черепно-мозговой травме. Он готовится снимать наш ответ «Сумеркам»

21 сентября общественность взбудоражила новость о тяжелой травме известного режиссера Алексея Попогребского Фото: Борис КУДРЯВОВ

21 сентября общественность взбудоражила новость о тяжелой травме известного режиссера Алексея Попогребского («Коктебель», «Как я провел этим летом», «Оптимисты», «Простые вещи»). Якобы в отделение интенсивной терапии 36-й московской больницы его доставили в тяжелом и — что еще печальнее — нетрезвом состоянии. С тяжелой травмой головы и сотрясением мозга. А еще пневмонией. Словом, для полноты картины не хватало разве только коронавируса.

По данным телеканала РЕН ТВ, у 48-летнего режиссера обнаружили глубокую рану, полученную в результате падения в собственной квартире. Сам Попогребский, дескать, объяснил произошедшее неудачным падением об угол мебели. И его поместили в реанимацию после обильной потери крови.

Кадр из фильма

Все начали судачить, как же так — где режиссер мог так отметиться? На дворе всего лишь понедельник, да и «Кинотавр» в Сочи завершился. Неужели внезапный праздник на квартире мог так серьезно выбить Попогребского из колеи. Однако прошло несколько часов, и Алексей вышел на связь, успокоив всех. Он сказал, что характер травмы — бытовой. Рану зашили («ушиб», как признался Алексей), после чего режиссер спокойно вернулся домой.

- Все в порядке, - подтвердил Попогребский информагентству ТАСС. - Работаю, все хорошо.

В настоящий момент идет подготовка к премьере второго сезона сериала «Оптимисты» про жизнь и службу молодых советских дипломатов, который Попогребский снял для канала «Россия 1»

В настоящий момент идет подготовка к премьере второго сезона сериала «Оптимисты» про жизнь и службу молодых советских дипломатов, который Попогребский снял для канала «Россия 1». Кроме того, на питчинге Фонда кино режиссер заявил о желании снять по заказу компании «План 9» молодежное фэнтези «Самая большая луна». Это своеобразный российский ответ «Сумеркам», которого, по мнению Алексея, «еще не было в мировом кино». Психолог по образованию Попогребский, как считают продюсеры проекта, тонко прорабатывает нюансы картины, посвященной личным отношениям молодых людей.