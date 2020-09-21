"Такого страха я не испытывала никогда": местная жительница рассказала о землетрясении в Иркутске

В Иркутске ввели режим повышенной готовности Фото: Shutterstock

В 21 сентября в районе Байкала произошло сильное землетрясение магнитудой 5.9. По данным местного МЧС пострадавших нет, разрушений тоже. Однако подземные толчки разбудили несколько поселков и городов. Позже толчки повторились с меньшей силой.

Жительница Ангарска, города располагающегося в 40 километрах от Иркутска, рассказала о случившемся Радио "Комсомольская правда".

- Мы почувствовали землетрясение первыми. Раньше, чем жители Иркутска. Очень сильно тряхануло. Такого страха я давно не испытывала. В принципе, никогда не испытывала. Потому что я сразу испугалась за ребенка. Мы живем на восьмом этаже. Ходило все ходуном. Посыпалась штукатурка. Ощущение потери почвы полностью. Я не испытывала вообще ни разу такого. Сразу разбудила ребенка, собрала документы, вещи. Вырубила свет, мы встали в дверном проеме, - рассказала женщина.

Был и второй толчок, но не такой сильный, как первый. Жительница Ангарска отмечает, что страх уже почти прошел и если не будет более толчков, то они в скором лягут спать.

- Мы уже зашли домой. Мы вышли на улицу, спустились по лестнице. Вышло приличное количество соседей. Многие просто спали или сидели дома. Мы спустились с восьмого этажа вниз во двор, вышли, потому что страшно было. Непонятно, что вообще ждать, что происходит, - сказала она.

ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Толчки ощущали на территории 12 районов. Власти ввели в Иркутске режим повышенной готовности.

- Также ощущались толчки в четырёх районах Республики Бурятия магнитудой 2,5-3 балла, сведения о разрушениях и пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

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