Чтобы спасти пациента по прозвищу “складной нож” хирурги сломали ему позвоночник в двух местах

Бедняга более двух десятков лет провел в положении “земного поклона”, в конце концов его лицо прижало к собственным бедрам. Фото: www.youtube.com

Перед операцией рост господина Ли Хуа из города Юнчжоу, что в центральном Китае, составлял всего 90 сантиметров. А все потому, что в возрасте 18 лет у несчастного начала развиваться болезнь Бехтерева или анкилозирующий спондилит. Эта патология затрагивает чаще всего позвоночник: отдельные позвонки срастаются между собой, теряют подвижность а сам позвоночник сильно искривляется. Но в случае Ли Хуа недуг повел себя так агрессивно, что бедолагу в буквальном смысле слова согнуло пополам - как складной нож.

Бедняга более двух десятков лет провел в положении “земного поклона”, в конце концов его лицо прижало к собственным бедрам. Пространство между ртом и ногами составляло около 2 сантиметров Ли Хуа мог пить только через соломинку, с трудом питался, но при этом умудрялся играть на губной гармошке. За Ли Хуа ухаживала мама, за 28 лет болезни сына она обивала пороги бесчисленного количества медицинских учреждений, но все безрезультатно - деформация позвоночника оказалась слишком тяжелой. Свет в конце тоннеля забрезжил, когда на Ли Хуа обратили внимание врачи из госпиталя Шеньчженьского университета.

Пространство между ртом и ногами составляло около 2 сантиметров Ли Хуа мог пить только через соломинку, с трудом питался, но при этом умудрялся играть на губной гармошке. Фото: www.youtube.com

Подробности чудесного исцеления недавно опубликовало китайское издание South China Morning Post. В июне прошлого года Ли Хуа впервые попал на прием к доктору Тао Хюрену, руководителю отделения хирургии позвоночника и ортопедии.

- У пациента была тройная деформация позвоночника. Обычные пациенты с эффектом “складного ножа” обычно в состоянии приподнять голову, но Ли Хуа не мог этого сделать. Оперативное вмешательство было рискованным делом, но если бы мы не пошли на этот шаг, то из-за возрастающего давления на сердце и легкие возникла бы серьезная угроза жизни, - объяснял Тао Хюрен.

Свет в конце тоннеля забрезжил, когда на Ли Хуа обратили внимание врачи из госпиталя Шеньчженьского университета. Фото: www.youtube.com

План лечения врачи разрабатывали две недели. Помочь могла только серия из четырех операций, в ходе которых хирургам надо было сначала ломать кости Ли Хуа, а затем заново восстанавливать скелет пациента. Вот как был выстроен план действий:

Первая операция, в ходе которой хирургам надо было сломать и реконструировать бедренную кость прошла 15 августа и длилась 3 часа. Она была необходима, чтобы расширить пространство между ртом и бедрами пациента. Иначе невозможно было бы подключить пациента к медицинскому оборудованию для проведения более длительных и сложных операций.

Во время этой операции хирурги ломали и заново собирали шейный отдел позвоночника. Врачи работали в операционной 6 часов, Ли Хуа потерял много крови, тем не менее все завершилось успешно и пациент впервые за 25 лет получил возможность поднять голову.- После операции я наконец то смог разглядеть лицо моей мамы, я увидел, что она постарела от забот и стала совсем седой, - говорил Ли Хуа. - Мне стало ее так жалко. Всю свою жизнь она только и делала, что заботилась обо мне. Я надеюсь как можно скорее выздороветь, чтобы облегчить ее бремя.

Третий этап лечения оказался самым сложным. Врачи ломали и восстанавливали поясничный отдел позвоночника. После 10-часовой операции Ли Хуа впервые с юношеских лет смог лежать в кровати выпрямившись. Люди, которые каждую ночь спят лежа на спине, даже не подозревают какое это счастье, утверждал страдалец.

Однако, прежде чем встать на ноги, Ли Хуа пришлось еще много месяцев заниматься лечебной физкультурой и проходить физиопроцедуры, чтобы вернуть силу атрофированным мышцам. Фото: www.youtube.com

Во время заключительной операции врачи заменили тазобедренные суставы, чтобы пациент смог встать на ноги и ходить. Эта манипуляция заняла около 7 часов. Таким образом, 31 октября хирургическая часть лечения была закончена.

- То что мы сделали можно сравнить с восхождением на Эверест, - считает доктор Тао Хюрен, - Риск, что пациент умрет на столе или останется парализованным, в нашем случае были в 20-30 раз выше, чем во время обычных операций на позвоночнике. Самое сложное заключалось в том, что нам надо было сделать за короткий срок четыре сложнейшие операции, но организм Ли Хуа справился с этим.

Спустя год после начала лечения Ли Хуа выписали из госпиталя. Фото: www.youtube.com

Однако, прежде чем встать на ноги, Ли Хуа пришлось еще много месяцев заниматься лечебной физкультурой и проходить физиопроцедуры, чтобы вернуть силу атрофированным мышцам. Спустя год после начала лечения Ли Хуа выписали из госпиталя. Пока он передвигается при помощи “ходунков”. Но врачи утверждают, что через три месяца он уже сможет ходить самостоятельно. Хочется верить, что у этой страшной сказки будет счастливый конец. Во всяком случае мама пациента, пролежавшего в позе складного ножа почти 25 лет, надеется, что ее сын скоро женится и она успеет поняньчить внуков.