«Нужна поддержка!»: Эльман Пашаев ищет своих фанатов в соцсетях

Экс-адвокат Михаила Ефремова создал аккаунты в свою поддержку и постит трогательные видео со своим участием Фото: Михаил ФРОЛОВ

По-другому и не скажешь: Эльмана Пашаева, экс-адвоката актера Михаила Ефремова, крепко прижали. Сначала, 8 сентября, он потерпел фиаско в суде, когда его подзащитному, народному артисту России, впаяли почти по максимуму: восемь лет колонии общего режима. Потом спустя 10 дней, 18 сентября, федеральная коллегия адвокатов на год лишила Пашаева адвокатского статуса.

А 21 сентября, новый удар: сам Бастрыкин, руководитель Следственного комитета Российской Федерации, поручил проверить уже экс-адвоката на предмет мошеннических действий. Эльману светит тяжкая статья 159 УК РФ, за аферу с квартирой женщины-инвалида из Москвы.

И, похоже, у «лучшего адвоката страны», так себя любимого называет сам Эльман, сдают нервы. На звонки журналистов он не отвечает, хотя во время суда над Ефремовым Пашаев отличался особой разговорчивостью. За это его, кстати, и лишили адвокатской корочки. Теперь поддержку Эльман ищет у народа.

Вечером в понедельник, 21 сентября, Пашаев создал фанатские аккаунты почти во всех социальных сетях. Новые странички он сам же и рекламирует на своих официальных аккаунтах.

- Нужна поддержка, - пишет Эльман и просит народ вступать в его онлайн фан-клубы.

В качестве заманухи пока только два видеоролика, на которых Эльман – во всей красе. Вот он позирует перед камерами, аккуратно перекладывает листы материалов дела, поправляет челку своим фирменным взмахом руки и все это под музычку. Не Моцар и не Шопен – для фона выбрали песню Рауфа и Фаик Мирзаевых. Незамысловатый текст точно бодрости духа не придаст.

«Все твои нервы убиты. Снова сидишь одинокая. Ломается твой механизм. А наши качели качаются…»

Чего уж ожидал от фан-клубов Эльман мы не знаем, но особой активности среди подписчиков пока нет. За пару часов в Инстаграме на новую страничку подписались меньше 70 человек. Но у записи с призывом его поддержать набралось больше сотни комментариев.

- Сил и терпения, Эльман! Вы отличный адвокат и, думаю, прекрасный человек! Мы с Вами! Держитесь, написала одна из поклонниц.

- Спасибо большое, вы самая лучшая поддержка, - благодарит Эльман.

Находятся среди комментаторов и шутники.

- Если надо квартиру отжать, обращайтесь к «адвокату»!

Но на такие подкольчики Эльман не реагирует.

Напомним, 8 сентября, Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам за смертельное ДТП. Его адвокат Эльман Пашаев до последнего называл своего подзащитного невиновным и обещал развалить это уголовное дело. Не вышло.

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