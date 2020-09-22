Кипр помешал Евросоюзу ввести санкции против Белоруссии

Боррель назвал введение санкций против Лукашенко вопросом престижа Евросоюза Фото: REUTERS

Руководителям внешнеполитических ведомств стран-участниц Евросоюза не удалось договориться о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом на пресс-конференции заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Министры обсуждали санкции. И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось», – пожаловался журналистам глава дипломатии Европейского союза.

Боррель отметил, что решение не принято, поскольку его не поддержали представители «одной страны».

Известно, что под «одной страной» имеется в виду Кипр. Не протестуя против санкций в отношении руководства Белоруссии по сути, киприоты хотят добиться аналогичных ограничений в отношении Турции, с которой ведут спор из-за попыток последней наладить добычу нефти поблизости от берегов Кипра.

Боррель назвал введение санкций против Лукашенко вопросом престижа Евросоюза и пообещал сделать все возможное, чтобы добиться их принятия на уровне глав МИД.

Непосредственно перед заседанием Совета ЕС перед министрами иностранных дел выступила экс-кандидат в президенты Белоруссии, а ныне глава оппозиции Светлана Тихановская.