Наказания эпохи коронавируса: в Британии нарушителей карантина штрафуют на миллион, а в Египте за людьми без масок устанавливают слежку

В Испании хождение без маски обойдется в 100 евро Фото: REUTERS

Еще в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточивший наказание на нарушение режима карантина и распространение недостоверной информации об эпидемии коронавируса.

Для граждан, а также должностных лиц, сумма штрафа составляет от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. До 300 тыс. рублей и даже до 1 млн она может вырасти в случае, если нарушение привело к причинению вреда здоровья или смерти одного человека.

На сумму в 10 тыс. фунтов стерлингов (1 млн рублей) решено штрафовать граждан, которые нарушат карантин. Таким вот образом правительство Великобритании намерено бороться с резким увеличением числа больных коронавирусом.

За отсутствие медицинской маски в общественных местах Германии придется заплатить до 500 евро (около 45 тыс. рублей). Конкретный размер штрафа зависит от федеральной земли.

В Испании хождение без маски обойдется в 100 евро (9 тыс. рублей). Величина аналогичного штраф в Италии зависит от провинции и колеблется в пределах 400-1000 евро (36-90 тыс. рублей).

Франция оценивает желание походить без маски в общественных местах в 135 евро (12 тыс. рублей), в Турции за это же оштрафуют на 900 турецких лир (9 тыс. рублей), но за также же проступок в магазине или общественном транспорте возьмут больше - 3150 турецких лир (31 тыс. рублей). Появление без маски в общественных местах Объединенных Арабских Эмиратов обойдется нарушителю в сумму от 800 долларов (61 тыс. рублей).

Самые мягкие требования - в Египте и на Мальдивах – штрафовать нарушителей там не будут, но правоохранители, заметив человека без маски, будут наблюдать за ним до тех пор, пока он не наденет средство индивидуальной защиты.

Большинство ученых сходятся во мнении, что до момента всеобщей вакцинации от коронавируса единственным действенным способом противостоять распространению опасной инфекции могут быть лишь ограничения, позволяющие прервать цепочку передачи вируса от одного человека другому. Самыми главными требованиями, которые просто необходимо соблюдать, считаются: ношение защитной маски в общественных местах, запрет на массовые мероприятия и самоизоляция.

Так что вполне естественно, что правительства многих стран вводят ответственность за нарушение санитарных требований, которые помогают мотивировать наименее сознательных граждан. И чаще всего таким рычагом становятся именно штрафы.