Выступление Владимира Путина в ООН 22 сентября 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Выступление Владимира Путина в Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 22 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин записал видеообращение для 75-й Генеральной Ассамблеи ООН. Его трансляция начнется в 18:00 по московскому времени во вторник, 22 сентября 2020 года.

Сайт кр.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

После доклада Генерального секретаря о работе Организации откроет серию обращений среди мировых лидеров президент Бразилии Жаир Мессиас Болсонару, вторым выступил глава Белого Дома Дональд Трамп, после слово возьмет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступление Владимира Путина в ООН 22 сентября 2020 года стоит восьмым в списке докладов.

Ранее сообщалось, что в этом году на 75-й Генеральной Ассамблее ООН не будет многих мировых лидеров из-за ситуации с коронавирусом. Их доклады предусмотрены в формате видеозаписи.