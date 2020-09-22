«Денег мало, вот любовь и сбежала!»: у звезд в пандемию разрушились семьи и нашлась новая любовь

Екатерина Варнава нашла новую любовь на карантинном проекте. Теперь режиссер Александр Молочников старается больше зарабатывать, чтобы соответствовать уровню невесты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пандемию пережили не все звездные пары. За это время мы узнали о распаде, казалось бы, идеальных пар – расстались с мужьями Полина Гагарина, Кристина Асмус и другие артисты. Однако в этих семьях супруги разъехались еще задолго до наступления весенней самоизоляции, просто поклонникам сообщили об этом позже. Но есть и немало звездных союзов, для которых самоизоляция стала «последней каплей» в их непростых отношениях. Не пережили карантина сразу несколько семей, в которых супруги объявили о расставании. Но эта пандемия нам подарила и новый союз – причем очень яркий.

Тимати

37-летний Тимати и 24-летняя Анастасия Решетова расстались в конце лета, а уже осенью их отношения называют «идиллией разведенок». Они слишком часто проводят время с сыном и слишком милы друг с другом при этом. Наследнику Тимура Юнусова в октябре исполнится годик, и папа обеспечил Ратмиру весьма комфортную жизнь. Музыкант и бизнесмен решил расстаться с Решетовой, но за ее финансовое благополучие теперь можно не переживать.

Анастасия с Ратмиром осталась жить в шикарной квартире, где обустроена детская для мальчика. Живет мать наследника Тимати в элитной высотке на Шаболовской – в трехэтажном таунхасе на верхушке здания, из квартиры есть выход на веранду на крыше. В окружении модели распространяют такие слухи: «Квартиру не ей подарили – это недвижимость сына Тимати. Но мама все время с ребенком, а значит лучший отдых, комфорт и безбедное существование теперь гарантировано. Настя теперь миллионерша, у нее все прекрасно, и свои бизнесы работают».

Тимати мать своего сына финансами не обидит Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Решетова оказалась не только прекрасной матерью – она и бизнесом успевает заниматься. Все шесть лет отношений с Тимати Настя доказывала публике: не содержанка я, а бизнесвумен. А любимый мужчина помогал. Благодаря этой поддержке экс-модель не разорилась – получает прибыль со своего центра красоты в центре столице, бренда одежды и интернет-магазина. В общем, Настя не бедствует. Решетова рядом со звездой и сама обзавелась поклонниками, стала блогером – продает коммерческие публикации в инстаграме по 100 тысяч руб. за штуку. Однажды в интервью она сообщила, что пик ее ежемесячного дохода был больше 3 млн руб. Теперь вряд ли Решетова столько зарабатывает – из-за пандемии продажи рекламы даже у топовых блогеров упали, да и в салонах красоты клиентов поубавилось. Но Тимати не даст красавице снизить уровень жизни.

Многие сообщили о разводе пары, но официальной регистрации брака у Тимати не было. Как не было и алиментов – обо всем договорились полюбовно. «Этот год стал проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», - сообщила Анастасия, умолчав о причинах разрыва. Говорят, что измен не было. Просто пара не пережила сложный в психологическом плане период.

Ирена Понарошку

В августе оформила развод 37-летняя Ирена Понарошку. Телезрители помнят ее как виджея MTV и ведущую рубрики «Телеканал СПА» в программе «Вечерний Ургант». Понарошку с супругом, музыкантом и диджеем Александром Глуховым (DJ List) прожила в браке десять лет. У пары двое сыновей: 9-летний Серафим и Теодор, которому скоро два года. Проблемы у пары начались еще в конце прошлого года. Но тогда Ирена дала мужу еще один шанс, сообщив в социальных сетях: «Когда человек поступил плохо по отношению к тебе, но ты даешь ему шанс исправиться…»

Ирена Понарошку зарабатывает больше мужа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр намекал, что причиной ссоры стало, в том числе и то, что он не много зарабатывает Мужчина опубликовал пост-отчаяние: «Моя жена объявила о разводе! Это после чего? Это потому что я современный, честный и классный? Просто я был честным, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья. Мужчины! Этот век прогнил. Не верьте бабам! Вас жестоко обманывают!» Правда, эта запись вскоре исчезла из соцсетей Александра: «Я удалил! Но я так думаю! Я больше не верю в любовь. Больше не верю!»

Попытка наладить отношения выпала на режим самоизоляции и завершилась крахом. После открытия судов Ирена подала на развод – расстались мирно, без дележки имущества. Поклонники пары расстроились, рассуждая о самой частой причине разводов, вывели такую формулу: «Денег мало, вот любовь и сбежала…» Психологи отмечают, что снижение уровня доходов и низкие заработки мужчин действительно часто провоцируют женщин на расставание.

Ирина Лобачева

Второй муж 47-летней фигуристки Ирины Лобачевой младше нее на шестнадцать лет. Ирина с Иваном Третьяковым жили в квартире Лобачевой, работали периодически вместе – тренировали юных фигуристов, давали мастер-классы. Расписались спортсмены три года назад, а до этого жили гражданским браком. Жили дружно, планировали детей. Но прошлой осенью в семье начались скандалы.

Лобачева даже призналась, что муж мог в разгар ссоры и руку на нее поднять: «Он меня избил просто… за то, что ему что-то не понравился!» При этом Ирина подчеркивала, что сама могла провоцировать Ивана на скандалы, поэтому претензий к нему нет. Третьяков все отрицал. В общем, банальное «не сошлись характерами» усугублял тот факт, что зарабатывала больше в семье жена. У Ирины и частных уроков больше, также она тренирует подающих надежды фигуристов, ее воспитанники выступали недавно на юниорском чемпионате страны по фигурному катанию.

Ирина Лобачева решила больше не давать шансов молодому мужу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Серебряный призер Олимпиады Лобачева и мастер спорта международного класса Третьяков раньше проводили сборы в регионах вместе, что давало Ивану возможность получить новых клиентов. Был момент, когда Третьяков предлагал жене венчаться, но она отказалась. Видимо, опытная Лобачева понимала, что брак обречен. Собиралась разводиться еще зимой. Но дала шанс их браку. Карантинный простой – отсутствие работы и заработков – спровоцировал ухудшение отношений. Ирина Лобачева подала на развод. Для нее это уже второй официальный разрыв. С первым мужем Ильей Авербухом Лобачева развелась 13 лет назад, их сыну Мартину 16 лет, и он живет с отцом – переехал по собственному желанию, когда мама стала жить с Третьяковым. Однако Мартин с матерью общаться не переставал.

Илья Прусикин

35-летний солист группы «Little Big» Илья Прусикин изменил статус – теперь он завидный холостяк. О разводе Прусикин объявил в последний день лета. Илья и его жена Ирина поженились четыре года назад, а через год после свадьбы родился их сын Добрыня. Естественно, что решения о разводе принимаются не в один миг, а претензии у супругов к этому времени копятся достаточно долго. Вот и в этой семье ситуация стала чрезвычайной еще в конце прошлого года. А тут еще карантин, который не всех сближает. Звезды редко называют истинные причины развода. Вот и в этот раз для публики озвучили версию – мол, всему виной гастроли, из-за которых пара часто расставалась. Супруги даже записали видеообращение: «У нас были претензии друг к другу, их накопилось слишком много. Мы наконец-то поговорили…» Ну и решили не портить друг другу жизнь, оставшись друзьями. Прусикин пообещал: «Мы до конца жизни остаемся семьей, матерью и отцом для своего ребенка. Ребята, если у вас возникают обиды, обязательно разговаривайте друг с другом. Иначе у вас все закончится расставанием. Ну а я буду находиться рядом с Ирой, когда не буду на гастролях, это самое главное». Ну а злые языки шепчут, что у звезды уже новый роман.

Илья Прусикин пообещал о жене не забывать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Евгений Папунаишвили

Этот танцор и телеведущий (Евгений теперь ведет программу «По секрету всему свету» на канале «Россия», а также он член жюри в проекте «Удивительные люди) смог сберечь семью. А испытаний у Папунаишвили в эту пандемию было много.

Супруга Евгения Папунаишвили итальянка Салима Бижабер, она работала по контракту топ-стилистом в московском салоне красоты. Салон располагался в том самом торговом центре, где школа танцев Евгения, и он пригласил красивую женщину на свидание. Вскоре пара поженилась, и у них родилась дочь – София, девочке скоро три годика. Пара жила вместе в Москве, когда началась пандемия, Салима очень переживала за свою большую семью в Италии. А у Евгения этот год стал периодом переоценки много в жизни. В начале года он побывал на острове на «Последнем герое», что стало большой эмоциональной встряской. Вернулся и весной снимался в проекте «Танцы со звездами», где всегда пары Папунаишвили со звездами были лидерами. Но в этот раз партнерша Жени Мария Ивакова заболела коронавирусом – из-за чего пара снялась с проекта. «Каким-то чудом я не заболел, но ожидание болезни тоже стало большим стрессом», - признался Евгений. Но еще большим стрессом для мужчины стали переживания из-за бизнеса – переживут ли его школы танцев карантин. Последние девять лет все деньги он вкладывал в развитие бизнеса. Его семья из-за этого до сих пор живет на съемной квартире. «При внешней позитивности в какой-то момент наступило полное эмоциональное дно. И очень медленно, постепенно, шаг за шагом я из всего этого выкарабкивался, восстанавливаясь психологически…» - сейчас у Папунаишвили все в порядке – полно планов и перспектив. В разгар стресса жена с дочкой уехали в Италию, и Женя загрустил. Тут же в окружении танцора решили, что Салима к нему не вернется. Но эта история со счастливым концом. В сентябре жена с дочкой прилетели в Москву, и семейная жизнь вошла в прежнее русло. У Папунаишвили все в порядке с бизнесом, и он всерьез задумался о покупке квартиры.

К Евгению Папунаишвили вернулась жена из Италии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Варнава

Пандемия подарила Варнаве новую любовь. Из-за временного простоя в работе (отмены заказников, гастролей, спектаклей и съемок) Екатерина согласилась участвовать в проекте «Танцы со звездами» - время позволило репетировать и плясать в эфире. На этом же проекте упражнялся в танцах модный режиссер Александр Молочников. В мире танца и ТВ он был новичок, а Варнава оказалась неравнодушным коллегой. «Это такой классический служебный роман. Катя повела себя по-человечески – давала советы, подбадривала, находила нужные слова, шутила… В итоге Саша стал ухаживать, и это был классический роман – он ее покорял, она покорена», - рассказала kp.ru коллега звезды.

35-летняя Екатерина Варнава и 28-летний Александр Молочников познакомились весной, а уже летом мы застали их ворковавшими на летней веранде ресторана близ ЦУМа. Кстати, в октябре у Варнавы премьера – Молочников дал своей музе роль в своем новом спектакле. В театре на Малой Бронной режиссер ставит спектакль «Бульба. Пир». Молочников верен себе – сочинил историю, которая не имеет ничего общего с каноническим прочтением повести Гоголя. Звезда «Comedy Women» Екатерина Варнава выйдет на сцену с профессиональными актерами - Александром Кузнецовым, Игорем Миркубановым, Юлией Хлыниной, Алексеем Вертковым. Варнава впервые будет играть в постановке такого уровня, ранее в репертуаре звезды были антрепризные спектакли, с которыми она колесила по регионам. А здесь – роль в драматическом спектакле. Варнава играет Собаку Бульбы. Говорят, роль интересная, и Катя справилась. Пару уже назвали мезальянсом года. Мол, Варнава по данным Forbes, за год заработала $1,2 млн, а у Молочникова доход намного скромнее. Разница в доходах здесь примерно такая же, как у Ксении Собчак и Константина Богомолова. Но разве это может помешать любви? Говорят, что Молочников покорил Варнаву своим талантом и умом. Ох, как это похоже на историю покорения Собчак.