Чемпионат России по летнему биатлону 22 сентября 2020. Мужская эстафета. Прямая онлайн-трансляция гонки

Биатлонистам предстоит эстафетная гонка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 22 сентября, в Тюмени пройдет мужская эстафетная гонка на чемпионате России по летнему биатлону. На старт выйдут 13 команд, в каждой из которых по 4 человека. Среди участников - немало знаковых для сборной России спортсменов.

Выделяются Антон Бабиков, Эдуард Латыпов в сборной Башкортостана, Матвей Елисеев, Карим Халили у команды Москвы, Евгений Гараничев в сборной Тюмени-1.

Прямая трансляция мужской эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени в знаменитом комплексе "Жемчужина Сибири" пройдет во вторник, 22 сентября. Гонка начнется в 11:30 по московскому времени.

Ранее сборная ХМАО-Югра одержала победу в женской эстафете. Первое место у команды, за которую бежали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова, Кристина Смирнова.