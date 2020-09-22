Найди и озолотись: опубликована карта пропавших раритетных авто

На $200 миллионов можно обогатиться, если найти все автомобили, места пропажи которых указаны на специально составленной и опубликованной в США карте. Фото: Shutterstock

На $200 миллионов можно обогатиться, если найти все автомобили, места пропажи которых указаны на специально составленной и опубликованной в США карте.

Кругленькую сумму удастся выручить, если найти обломки 550 Spyder 1955 года выпуска. Именно в нем погиб американский актер Джеймс Дин. Эта была первая гоночная машина семейства Porsche, которую приобрел Дин, давший ей прозвище «маленький ублюдок».

Через неделю после покупки Джеймс Дин на скорости 150 км/ч врезался в фонарный столб и погиб на месте. После аварии автомобиль отремонтировали, несколько раз он менял владельцев, которые все без исключения погибли в смертельных ДТП. В 60-х годах прошлого века авто бесследно исчезло. В компании-производители уверяют, что располагают точной информацией, согласно которой машина находится сейчас где-то в Южной Америке.

На карте также обозначены места, где с высокой долей вероятности может находиться автомобиль Aston Martin DB5 агента 007 Джеймс Бонда. А также Renault Type CB Coupe De Ville, чьи координаты известны точно: машина была погружена на борт «Титаника» и покоится сейчас на дне Атлантического океана.

В Алжире наверняка сохранился автомобиль марки Duesenberg SJ-506. Ее оставил там автогонщик Эмиль Бегейн, бежавший от гражданской войны в стране в 1962 году.

Опубликовав эту карту, специалисты смеют надеяться, что найдутся любители старины, которые найдут раритеты. Конечно же, на карте напечатана оговорка: «сведения не точные, вполне возможно, в указанном месте автомобилей может не быть».