Победительницу конкурса "Лидеры России" Марию Львову-Белову назначили сенатором от Пензенской области

Мария Львова-Белова назначена членом Совета Федерации от правительства Пензенской области. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», член президиума генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова назначена членом Совета Федерации от правительства Пензенской области. Соответствующее постановление подписал в понедельник губернатор региона Иван Белозерцев. В сентябре 2020 года Мария Львова-Белова стала победительницей конкурса «Лидеры России» и участвовала во встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Наделить Львову-Белову Марию Алексеевну полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева", - отмечается в документе. Постановление вступило в силу со дня принятия.

Львова-Белова сменит на посту сенатора Алексея Дмитриенко, который был членом Совета Федерации с сентября 2016 года и входил в комитет СФ по экономической политике.

Мария Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. Является основателем ряда некоммерческих проектов по поддержке и личностному развитию людей с инвалидностью, в рамках которых в Пензенской области были созданы несколько центров. Это пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности «Дом Вероники» и «Квартал Луи» - социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни. В 2019 году в селе Богословка под Пензой было открыто арт-поместье «Новые берега», предназначенное для проживания молодых людей с инвалидностью и реализации ими социально значимых и творческих проектов.

Ежегодно «Квартал Луи» оказывает помощь более 600 молодым людям с инвалидностью. Созданная Марией Львовой-Беловой организация стала центром притяжения инклюзивного сообщества со всей России.

В 2019 году в рамках спецпроекта агентства «РИА» «Sm-News: Человек региона-2019» Мария Львова-Белова стала человеком года Пензенской области.