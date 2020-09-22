Немцы заявили о невозможности расследования «отравления» Навального

В Германии заявили, что не могут провести расследование в связи с «делом Навального», поскольку, по словам специалистов в области международного права, «покушение» на оппозиционера было совершено не на территории ФРГ. Фото: REUTERS

В Германии заявили, что не могут провести расследование в связи с «делом Навального», поскольку, по словам специалистов в области международного права, «покушение» на оппозиционера было совершено не на территории ФРГ.

Еще до того момента, как результаты обследования Навального врачами берлинской клиники «Шарите» были обнародованы, канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась с запросом в генпрокуратуру с запросом, может ли Германия расследовать инцидент с российским оппозиционером. Ответ был однозначно отрицательным.

ФРГ приложила максимум усилий, чтобы доказать факт покушения на Навального, привлекла к анализам независимые лаборатории в Швеции и Франции и, по словам немецких властей, обладает доказательной базой попытки отравления. Вот только сделать с этой информацией ничего нельзя может – согласно нормам международного права, расследование не может проводиться на территории Германии, так как проблемы со здоровьем у Навального возникли на территории другого государства, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

В то же время, несмотря на громкие «доказательства отравления», Германия отказывается передать России образцы крови Навального, мотивируя это тем, что омские врачи имели все возможности для взятия анализов.

Единственными причинами, которые заставят правоохранительные органы ФРГ запустить расследование инцидента, являются смерть или резкое ухудшение состояния здоровья Алексея Навального, находящегося сейчас на территории Германии. Но, судя по сообщениям самого пациента, дела у него обстоят все лучше и лучше.

КСТАТИ

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