Живописцы древнего Египта изображали умерших с потрясающей точностью

Портрет (слева) и оригинал: сходство очевидно.

Исследователи из Австрии и Германии взялись определить, насколько близок к «оригиналу» портрет, изображенный на саркофаге - эдаком погребальном коконе, который хранится ныне в Египетском музее Мюнхена.

Кокон мумии с портретом умершего.

Погребение было обнаружено в 1880-х годах рядом с пирамидой Аменемхета III в Хаваре – это на юго-западе от Каира. Внутри саркофага-кокона – небольшая 78-сантиметровая мумия ребенка. Снаружи – весьма искусно исполненный портрет этого ребенка, скончавшегося примерно 2 тысячи лет назад.

Мумию поместили в компьютерный томограф. И благодаря полученным 3D-сканам воссоздали ее лицо.

Мумию подвергли компьютерной томографии.

Результат изумил ученых. Их реконструкция и портрет, написанный неким древнеегипетским художником, по сути, мало чем отличались. Он изобразил черты лица мальчика с потрясающей точностью. И с соблюдением всех пропорций.

- Похоже, что портрет был выполнен еще при жизни ребенка или сразу после его смерти, - предполагает руководитель исследований Андреас Нерлих (Andreas Nerlich), директор Института патологии Академической клиники Мюнхен-Богенхаузен в Германии (Institute of Pathology at the Academic Clinic Munich-Bogenhausen in Germany).

Нерлих и его коллеги изложили свои выводы в журнале PLOS One, на который ссылается портал Live Science.

Есть, правда, одно отличие портрета от «оригинала». Художник зачем-то изобразил умершего мальчика чуть старше, чем он был на самом деле. Зачем? Может быть, так было принято в то время.

Ученые восстановили лицо мальчика, получив трехмерное изображение его черепа.

Как определили исследователи, умершему мальчику было от 3 до 4 лет. На тот свет его отправила пневмония. Некая болезнь вроде нынешнего COVID-19 – на нечто подобное указала картина поражения легких, выявленная томографией.

Портрет мальчика, выполненный древним художником.

Воссозданное лицо умершего мальчика.

Мастерство древнеегипетских художников, конечно, впечатляет. С другой стороны, чему так уж удивляться? Древние греки – современники древних египтян – к примеру, мастерски ваяли. Исполненные ими мраморные бюсты вроде бы тоже были весьма правдоподобны.