Павел Крашенинников – о наказаниях за призывы и действия по нарушению целостности России: Срок - от 6 до 10 лет, штраф - до полмиллиона

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В нынешний вторник на пленарное заседание нижней палаты парламента были вынесены и приняты в первом чтении проекты законов об установлении административной ответственности за призывы к отчуждению российских территорий, а также об усилении уголовного наказания за действия, направленные против территориальной целостности страны. Мы связались по мобильнику с одним из авторов этих инициатив - главой думского Комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым.

- Здравствуйте, Павел Владимирович! Сегодня исторический день, поскольку обсуждают такие важные документы... Скажите, вы тоже чувствуете какую-то подтянутость такую, да?

- Да, конечно. Потому что это очень важные законодательные акты. У нас есть в Конституции норма - о запрете отчуждений наших территорий и призывах на сей счёт. Соответственно, такие нормы надо закрепить и в законах: раз обязанность устанавливается, предусматривается, должна быть и ответственность. Вот такую ответственность мы и собираемся закрепить - пока в проектах.

Вы правильно сказали, это поправки в КоАП (Кодекс об административных правонарушениях РФ) и поправки в Уголовный кодекс.

И, надо добавить, что еще есть поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, там тоже это важно, потому что на самом деле нужно знать эти все процедуры, как возбуждаются дела. То есть нам необходимо полностью правовую конструкцию выстраивать, чтобы она работала, да.

- Меня что удивило? Вот когда эта норма - в качестве поправки в Конституцию - обсуждалась, там речь не шла о таких больших штрафах. А здесь, уже в проекте будущего закона, как я понял, предусматривается штраф до полумиллиона.

- Да, да.

- За призывы по отторжению наших территорий, да?

- Да, это для юридических лиц. Для граждан там от 70 до 100, для должностных лиц от 100 до 200.

- Тысяч.

(Суммы других штрафов см. ниже.)

- Ну, и для юридических лиц, если целая компания начинает этим заниматься, здесь, соответственно, общественная опасность выше, поэтому штрафы больше.

Но я хочу, Александр, вот на что обратить внимание. У нас сегодня - в принципе - уже предусмотрена уголовная ответственность сразу - и за призывы, касающиеся нарушения целостности России, и за действия в этом направлении.

- То есть в действующем законодательстве.

- Да, до принятия поправок в Конституцию такая норма содержалась в Уголовном кодексе, подчеркиваю, - в Уголовном.

Теперь мы это делим, устанавливаем различные критерии и, соответственно, ответственность разная.

Если просто призывы, то первый раз штраф - мало ли кто-то там что-то не то сказал, не о том подумал. А второй раз - уже уголовная ответственность, уголовное дело.

- А как сейчас?

- По действующему законодательству, сразу - «уголовка». Мы же применяем принцип так называемой преюдиции - то есть уголовная ответственность наступает только после того, как такой призыв был уже осуществлен и была ответственность.

-То есть гражданин уже привлекался.

- Причем срок - год.

Что касается действий, ну, например, сбор подписей, организация каких-то мероприятий, - это уже другая статья. Это сразу - уголовная.

- Почему?

- Это - уже не призывы, это уже конкретные действия, которые направлены на отчуждение территории.

Это разные вещи, разная и общественная опасность. Здесь это уже тяжкий состав, экстремистский и, конечно, можно уже от 6 до 10 лет схлопотать.

- А действия какие ещё имеются в виду - по отчуждению территории? Кроме тех, о которых вы сказали. Подробнее бы...

- Ну, это ещё - ведение переговоров, передача какой-то информации. Что-то такое, что явно направлено против суверенитета России, и действия, направленные на отчуждение.

- Это касается и должностных лиц?

- Разумеется. Ни должностное, ни политическое, скажем так, лицо не может этого делать.

Поэтому, я думаю, что эти нормы станут охранным знаком. И, вообще, надеюсь, что они не будут применяться. Ведь все будут знать, что нарушения, о которых мы говорим - предполагают и штрафы, и уголовное наказание.

- Ясно. А если иностранные граждане призывают, там, допустим, к отчуждению нашей территории?

- Речь идет о нашей юрисдикции, поэтому, если это у нас будет происходить, в России, то, да, конечно, это будет действовать.

- Сколько времени народным избранникам потребуется для того, чтобы во всех трех чтениях принять эти законопроекты?

- Ну, поскольку у нас КоАП, а в КоАП там жесткая регламентная процедура, между первым и вторым чтением 30 дней, но нам надо собирать мнения субъектов федераций . Соответственно, вот если мы сегодня принимаем, второе чтение будет через 30 дней и третье - сразу…

- То есть где-то примерно к ноябрю мы получим такие жесткие законы?

- Да. Оба документа направлены на реализацию новых положений Конституции.

- Ясно. Спасибо огромное.

КСТАТИ

А что в проектах?

Штрафы за публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности РФ.

Если такое правонарушение совершено впервые, сначала будет наступать административная ответственность, а не уголовная. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 тыс. до 100 тыс., для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Штрафы за публичные призывы в интернете.

Для граждан они составят от 70 тыс. - до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.