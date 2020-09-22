Изменения в ЕГЭ 2021: в экзамен по обществознанию добавят вопросы о поправках в Конституцию

Школьникам рассказали, как изменится ЕГЭ в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в 2021 году выпускникам 9-х и 11-х классов нужно будет сдавать ЕГЭ в новом формате. Рассказываем, как изменится экзамен.

В целом, и ЕГЭ, и ОГЭ стали ближе к практике. Например, часть заданий ОГЭ по химии школьники будут сдавать на лабораторном оборудовании. А в экзамене по математике могут встретиться задачи на расчет строительного материала для ремонта на даче. Об этих и других изменениях рассказала Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений, разрабатывающего материалы экзаменов:

- Школьные предметы мы изучаем, чтобы жить в этом мире и уметь использовать полученные знания в практической ситуации каждый день, - считает Оксана Решетникова. - Думаю, что ученики с ними справятся, поскольку задания несложные по своей математической составляющей. Более того, они с прошлого года находятся в открытом банке. Мы заранее задали ориентиры и за два года анонсировали будущие изменения в ЕГЭ и ОГЭ.

Другие изменения – довольно свежие. Например, на ЕГЭ по обществознанию выпускникам предстоит ответить на вопросы о последних поправках в Конституцию. А на экзамене по истории появятся новые темы для сочинения – можно будет написать эссе об историческом процессе или конкретной личности.

- Насчет обязательного ЕГЭ по истории единого мнения пока нет, - уточняет эксперт. – Проверку знаний можно провести и в другом формате, например, Всероссийской проверочной работы. А вот обязательного экзамена по английскому языку не будет точно.

Еще одно новшество – это использование компьютеров на ЕГЭ по информатике. Наконец-то школьники смогут продемонстрировать свои познания в программировании в реальной среде, а не на бумаге! Правда, остальные предметы в компьютерную форму переводить пока не планируется.

- Для этого необходимо, чтобы цифровизация пришла в каждый класс, и только затем на экзамен, - уверена Оксана Решетникова.