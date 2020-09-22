Сергей Лавров в ООН: Главная задача — борьба с терроризмом в его смычке с оргпреступностью

Глава МИД РФ выступил на Генеральной Ассамблее ООН. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В нью-йоркской штаб-квартире ООН проходит юбилейная, 75-я сессия, Генассамблеи ООН. На церемонии открытия с приветственным словом выступают представители стран-участниц. Процедура эта важная, именно она задает интонацию всей сессии.

Последняя неделя сентября в штаб-квартире ООН неофициально называется «высокой». Именно в этот период в Нью-Йорке собираются руководители, главы правительств, министры иностранных дел всех стран-участниц Организации. В этом году из-за пандемии коронавируса большинство мероприятий «высокой» недели проходит в онлайн-режиме.

По видеосвязи выступил и министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров.

— Одной из главных задач мирового сообщества должно оставаться урегулирование конфликтов мирными, политическими и дипломатическими средствами в рамках переговорных форматов и на основе норм международного права, — отметил министр. — Приоритетом для ООН должно быть расширение сотрудничества в деле борьбы с терроризмом в его смычке с организованной преступностью.

Также Лавров обратил внимание на угрозу «размывания мандатов основных органов ООН и дублирования их полномочий, что отдаляет достижение целей Организации Объединённых Наций» — имея в виду практику, когда отдельные страны, наподобие США, произвольно вводят санкции и начинают экономические войны против других государств.

Президент России Владимир Путин выступит на Генассамблее сегодня вечером.