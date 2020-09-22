Кучеров против Радулова: как обстоят дела у наших хоккеистов за рубежом

Стараниями Александра Радулова, который приложил свою руку к обеим шайбам в ворота Андрея Василевского, счет удалось сократить до минимума Фото: REUTERS

И опять российские хоккеисты были главными героями встречи. Лидер атак «Тампы» Никита Кучеров сделал в этой игре две результативные передачи и вышел на чистое первое место среди бомбардиров в этом плей-офф. Теперь у него 28 очков (6 голов + 22 передачи), и он на два пункта опережает ближайших преследователей. Мало того, сделав эти две голевые передачи, российский форвард побил клубный рекорд по количеству ассистов в плей-офф.

При этом все обозреватели отмечают, что Куч стал более спокойным игроком, он уже не реагирует на провокации и продолжает делать свое дело – раздает передачи и ведет игру всей команды.

«Честно говоря, мы не думали о Худобине. Понятно, что он хороший вратарь, но мы должны были придерживаться плана: создавать трафик перед воротами, бросать, работать на добиваниях. Простота стала ключом к успеху», - приводит слова Кучерова сайт НХЛ.

А ведь российский вратарь «Далласа» Антон Худобин тоже бьет рекорды. Добби, как его называют в НХЛ, отразил в этом матче 28 бросков. А всего 34-летний голкипер в этом плей-офф парировал уже 624 броска, что отныне является лучшим результатом в истории «Далласа» в одном розыгрыше.

Но в это раз «Даллас» встрепенулся, когда Худобин пропустил уже три шайбы. Стараниями Александра Радулова, который приложил свою руку к обеим шайбам в ворота Андрея Василевского, счет удалось сократить до минимума, но сравнять так и не удалось. Окончательный счет 3:2 в пользу «Тампы».

А еще стоит отметить, что многие этот финал рассматривают под углом столкновения российских хоккеистов – их по три в каждой команде. Так что Кубок Стэнли точно будет путешествовать по России.

Вот кто из российских хоккеистов сражается в нынешнем финале:

«Тампа-Бэй»: Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачёв (защитник), Никита Кучеров (нападающий).

«Даллас»: Антон Худобин (вратарь), Денис Гурьянов (нападающий), Александр Радулов (нападающий).