Свежие выпуски проекта будут выходить на канале «Пятница!» с 29 сентября

Ведущими нового сезона трэвел-шоу «Орел и решка», как известно, стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Свежие выпуски проекта будут выходить на канале «Пятница!» с 29 сентября. Продюсеры всеми силами заманивают в ряды зрителей молодежь: вот почему ведущие в финале каждой программы будут прятать не одну бутылку с купюрой в $100, а сразу две. Только о второй бутылке они будут рассказывать не в телевизионном эфире, в официальном аккаунтe «Орла и Решки» в Tik-Tok.

Традиция прятать бутылку с деньгами и запиской внутри появилась в самом первом выпуске проекта. За это время разные ведущие закопали в землю, всунули между камней, положили в корни дерева и т. п. уже более $50 000.

Напомним, суть шоу в том, что в начале выпуска двое ведущих бросают монетку, чтобы определить, кто из них ест и развлекается в течении двух дней на $100, а кто познает запредельную роскошь, пользуясь безлимитной банковской картой. За время существования шоу было снято более 500 выпусков в разных странах мира (во многих ведущие бывали не один раз).

Помимо заграничных вояжей, ведущие путешествуют и по России в рамках особого российского сезона.

Несколько лет назад грянул скандал: все та же Тодоренко в интервью проговорилась, что никакой безлимитной карты на самом деле нет: например, даже снимая роскошную жизнь в дорогущем отеле, съемочная группа старается экономно расходовать деньги, арендует номер на несколько часов, а не на сутки и т. п. Регине здорово влетело от продюсеров за длинный язык и она была вынуждена дезавуировать свое неосторожное заявление.