Путин попросил не мешать учебе волонтеров

Глава Росмолодежи доложил президенту об основных проектах агентства. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Выслушав доклад главы Росмолодежи Александра Бугаева о развитии волонтерского движения и организации различных форумов, Владимир Путин даже уточнил - не мешает ли такая активная деятельность учебе участвующих в ней школьников и студентов?

- Надо, чтобы это было сопоставимо с тем, что они должны проходить по своему основному месту учёбы, - поручил президент, говоря об участниках форумов «Территория смыслов», «Таврида» и «Машук».

- Конечно, учёба – это самое главное, - согласился Бугаев. - Когда в рамках федерального проекта будут построены образовательные молодёжные центры, такие как «Сенеж», «Таврида», «Машук» на Северном Кавказе, это позволит создать систему круглогодичного образовательного процесса, такого повышения квалификации что ли для молодёжи.

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ГЛАВА РОСМОЛОДЕЖИ

- Акция «Мы вместе» объединила больше 120 тысяч человек, которые помогали оказавшимся во время пандемии в сложной ситуации людям, работали в «красных зонах» больниц.

- В конкурсе «Большая перемена» приняли участие больше одного миллиона участников.

- С порталом «Добро.ру» сотрудничает уже более 2 миллионов добровольцев и волонтёров.