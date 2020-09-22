«Задержали голым рядом с избитыми подростками»: Более 90% педофилов после выхода на волю снова насилуют детей

Местный житель Виталий Молчанов жестоко зарезал двух дочерей своей сожительницы из Омска

Несколько дней назад всю страну до дрожи потрясла история из города Рыбинска.

Медсестра Валентина Сапрунова днем приехала со смены домой. Встретить ее должен был гражданский муж. Потом - вернуться из школы дочери… Но в квартире женщина обнаружила лужи крови и растерзанные тела девочек (младшей было всего 8 лет, старшей 13). Позже судмедэксперты скажут, что перед убийством сестер изнасиловали. Cожитель Сапруновой, Виталий Молчанов, бесследно пропал.

В Рыбинск Валентина переехала из Омска в июле этого года. С Молчановым, «воспитанным и тихим мужчиной» - так его описывают соседи — начала переписываться на сайте знакомств. Как раз тогда Валентина развелась с мужем, полковником полиции. И любовь с задушевными разговорами в скайпе завертелась такая, что Сапрунова решилась переехать в другой город вместе с детьми.

Как только обнаружили тела - Молчанова объявили в розыск. И только тогда Валентина узнала, что ее новый «муж», которого девочки уже начали называть «папой», раньше сидел по тяжким статьям - зарезал во время застолья знакомую девушку, а потом, угрожая ножом, изнасиловал ее подругу. На зоне провел 11 лет и вышел на свободу лишь в декабре 2019-го. Из родного Екатеринбурга переехал в Рыбинск, куда и начал активно зазывать Сапрунову с ее девочками.

Виталия Молчанова нашли через трое суток. Он заявил, что в то утро выпивал. «Я не понимаю, почему это сделал», - жалится на оперативном видео ублюдок.

После трагедии в Рыбинске снова заговорили о корявости нашей российской системы «профилактики преступлений». Насильник и убийца выходит на свободу. Насильник и убийца снимает квартиру. К насильнику и убийце переезжает женщина с двумя несовершеннолетними детьми и несколько месяцев они вот так живут. Дети ходят в школу. То есть местные органы власти фиксируют их в Рыбинске. Но почему женщина узнает о судимостях сожителя только после трагедии? Где были участковые, у которых на участке появился такой «элемент»?! Где были органы опеки?!

Вопросы, похоже, безнадежно риторические.

Виталия Молчанова нашли через трое суток

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИНФОРМАТОР

Эксперты приводят статистику различных исследований: 90-95% педофилов после отсидки снова берутся за старое. Они возвращаются на свободу и снова насилуют детей.

Одна из последних подобных историй - дело педофила-рецидивиста Романа Рыбинского (по иронии судьбы, фамилия созвучна с названием города, где произошла последняя трагедия).

Сейчас ему 44. Проблемы у Романа, как рассказывают близкие, начались еще в армии. Начало 90-х. Время лютое. А новобранца Рыбинского пришлось в буквальном смысле спасать от расправы, несколько раз перебрасывая в разные воинские части, после того как Рыбинский пытался склонить сослуживца к однополой любви. На гражданке Роман несколько лет работал то там, то сям (даже в ЧОПе успел несколько месяцев). Не женился, семьи не завел. В итоге был задержан за изнасилование несовершеннолетнего. Дали 12 лет и даже по УДО не выпустили.

Вернулся в родное Пушкино. По словам нашего источника в правоохранительных органах города, по месту жительства Рыбинский сразу же «попал на карандаш». Участковый за ним как бы приглядывал. Несколько раз заходил, проверял, как живет. А дальше интересное дело - отсидевший за педофилию мужчина в какой-то момент вдруг начал активно сотрудничать с полицией. Он стал информатором.

- Роман Рыбинский сдавал полицейским местных наркоторговцев, закладчиков, - говорит источник. - Видимо, так он пытался усыпить бдительность. Мол, встал на путь исправления.

На самом деле - как уже сейчас известно - уже через полтора года после выхода на свободу Рыбинский изнасиловал подростка из неблагополучной семьи. Запугал мальчишку и тот несколько лет скрывал, что с ним делал дядя Рома.

Роман Рыбинский, педофил из подмосковного Пушкино, сел за изнасилование трех подростков на 24 года. Фото ГСУ СК по Московской области

«РЕБЯТА, ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ?»

Педофила взяли с поличным в 2017-м. Благодаря стечению обстоятельств.

- Рыбинский ехал в Пушкино из Москвы на электричке и в вагоне увидел компанию подростков 13-14 лет, - рассказывает «Комсомольской правде» руководитель следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области Сергей Пятов, который принимал личное участие в расследовании. - Школьники ему приглянулись. Он подсел к ним и предложил подзаработать - по 2 тысячи рублей на человека. Те заинтересовались: «А что нужно делать?»

Рыбинский объяснил. Двое подростков должны были вызвать из дома своего сверстника, которого педофил, судя по всему, пытался «приманить» - уже некоторое время давал небольшие деньги, пытался вывести на разговоры по душам. Мальчик – из неполной семьи. И мама была против, чтобы он общался с посторонним взрослым. Поэтому вызвать его из дома должны были такие же подростки…

- Двух других ребят Рыбинский взял с собой - мол, деньги не со мной, я вам дома отдам. Причем выбрал тех, что физически послабее и не смогли бы оказать сопротивление, - продолжает Пятов. - Школьников он повел в заброшенный дачный поселок на окраине города. Деревянный дом присмотрел заранее. Завел детей внутрь, закрыл дверь на засов и начал избивать. Выбраться из дома у жертв шансов не было.

Рыбинский мальчиков изнасиловал.

Педофила взяли с поличным в 2017-м. Благодаря стечению обстоятельств. Фото ГСУ СК по Московской области

ЗВОНОК ДРУГУ

Тем временем двое других ребят попытались вызвать парня, на которого указал Рыбинский. Но его маме показалось странным, что этих «друзей» она раньше никогда не видела. Начала выяснять, кто такие, и подростки признались: это нас дядька попросил.

- Женщина сразу же позвонила своему знакомому в полиции. Тот быстро приехал с коллегами. Подростки примерно видели, куда Рыбинский повел их приятелей. Полицейские рванули туда и задержали мужчину.

- Детей он собирался убить?

- Нет. По показаниям мальчиков, он сказал, что позже отпустит их. Но если они кому-нибудь расскажут о том, что случилось - убьет.

Запугивание - действенный метод. Редко кто из жертв сексуального насилия готов рассказывать о случившемся. Тем более подростки. Многие педофилы во время первой «встречи» делают фото или видео, которое потом используют для шантажа.

ХИТРЫЙ И РАСЧЕТЛИВЫЙ

Сергей Пятов называет Рыбинского очень хитрым, изворотливым, расчетливым человеком. И юридически подкованным.

- За время следствия около 1600 разных ходатайств и жалоб! На заседаниях он выступал перед судьей больше своих адвокатов. И вину свою, хотя был задержан голым в доме с голыми избитыми подростками, не признал. Но в итоге все это ему не помогло. Кстати, уже во время следствия удалось обнаружить еще одну жертву Рыбинского. Заявление на него написал парень, который тогда попался с наркотиками. На тот момент - уже совершеннолетний. Он рассказал, что рос в неблагополучной семье и когда еще был подростком, Рыбинский пригласил его домой.

Там педофил надругался над мальчиком.

Суд вынес приговор: 24 года колонии строгого режима.

Рецидивистов среди этой публики хоть отбавляй. Еще одно уголовное дело, которое вели следователи ГСУ СК России по Московской области, тому подтверждение. В Люберцах жил извращенец, который трижды возвращался за решетку по одной и той же статье. Причем всех своих жертв, девочек-младшеклассниц, в течение долгих лет бывший киномеханик Павел Добкин водил на один и тот же заброшенный пустырь. В 2017-м уехал в очередной раз далеко и надолго - на 17 лет. А сколько еще таких Добкиных вокруг нас? Надзор за отсидевшими по «скользким» статьям возложен на участковых. Но те обычно в кулуарных беседах пожимают плечами - «на земле» вечная текучка кадров, народу не хватает и каждый участковый вынужден «окучивать» по 10-12 тысяч жителей. Жалоб и заявлений по пьяным ссорам и бытовым разборкам столько, что по факту навестить живущего на участке бывшего заключенного получается не чаще, чем раз в 5-6 месяцев. Вот это она и есть - «профилактика преступлений».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Что делать?

Бывший депутат Госдумы и сенатор Антон Беляков проблемой распространения педофилии в России занимается более 17 лет. В 2007-м он впервые вносил в российский парламент законопроект с мерами, которые должны были остановить опасную тенденцию.

- Мы уже тогда предлагали не какие-то эфемерные фантазии, а реальные инструменты, которые успешно применяются во многих странах мира, - объясняет Беляков. - В итоге мы постоянно сталкиваемся с трагедиями вроде этой истории в Рыбинске. Потому что доля рецидива катастрофична. Большинство отсидевших педофилов срываются в течение первого же года.

Что нужно сделать? Эксперт предлагает следующие шаги.

1. Новый принцип профилактической работы со стороны полиции.

- В Америке любой отсидевший за педофилию обязан немедленно встать на учет в полиции - тем более, если он переехал в другой район или город. При этом на дверь его дома вешается предупреждение для соседей, что рядом находится такой человек. Его фото распространяются среди работников учебных учреждений, сотрудников полиции. За приближение к школам или детским больницам задерживают.

2. Ввести для освободившихся педофилов средства контроля.

- Мы предлагаем надевать на этих людей GPS-трекеры. Не нужно сажать для контроля специального оператора. Достаточно будет того, что все перемещения человека записываются, а записи сохраняются долгое время. То есть в случае возможного преступления в таком-то районе сразу можно будет получить информацию, кто из поднадзорных может быть к этому причастен.

3. Химическая кастрация.

- У нас почему-то говорят, что это нарушает права человека, хотя во многих развитых европейских странах этот метод успешно используется. Есть медикаменты, которые на определенный период подавляют сексуальное влечение. С педофилией все просто: нет влечения - нет преступлений. (В России химическая кастрация для педофилов введена с 2012 года, но добровольная. И о таких добровольцах никто никогда не слышал, - Авт.). В Германии в первый же год, когда начали применять химическую кастрацию, это дало потрясающие результаты: доля рецидивов у отбывших наказание снизилась до 3%! А в Чехии, которая так же является страной ЕС, педофилов кастрируют по-настоящему, хирургически. Это дает результат, поэтому, несмотря на все слова о якобы нарушении чьих-то прав, никто от этой практики отказываться не собирается.

КСТАТИ

«Разведенные женщины с детьми - популярная педофильская схема»

Уже после задержания Виталия Молчанова, убившего девочек в Рыбинске, журналисты отыскали еще одну женщину, с которой он пытался крутить любовь на сайте знакомств. На тот момент убийца еще сидел в колонии, но своей новой знакомой об этом, конечно, не говорил. Женщина вспоминает, что Молчанов много расспрашивал о ее ребенке. И она что-то почувствовала нехорошее, насторожилась, перестала общаться. И вот увидела знакомое лицо в выпусках криминальных новостей.

- На самом деле это довольно распространенная среди педофилов схема, когда они ищут одиноких женщин с детьми, имея некие свои виды вовсе не на женщин, - рассказывает лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко. - В последнее время на нашу горячую линию обращались с двумя подобными историями. В первом случае звонила мама двоих маленьких детей - годик и семь лет. С ней познакомился в Сети мужчина - якобы влюблен и очень настойчив. И вскоре она пригласила его к себе жить. И вот через несколько дней ей нужно было пойти с младшим ребенком в больницу, а старшего она оставила под присмотром нового сожителя. Мальчик потом рассказал маме, что как только она ушла, дядя потащил его в ванную, раздел и начал везде трогать. Слава богу, ни до чего непоправимого тогда не дошло. По нашей настоятельной просьбе женщина сразу же написала заявление в полицию. Во втором случае новый знакомый сразу признался женщине, что он сейчас сидит, но вскоре выйдет на волю и очень хочет завести семью. Они даже начали созваниваться. И в какой-то момент этот мужчина говорит: я очень хочу подружиться с твоим сыном, дай мне с ним поговорить. Ну та и начала давать трубку своему 9-летнему сыну. А потом случайно услышала, какие мерзости дяденька рассказывает ребенку. Мы написали заявление в прокуратуру и ФСИН. Уже известно, что этот мужчина сидит как раз за совращение несовершеннолетних. Поэтому совет тут может только один: знакомясь в интернете, старайтесь сохранять трезвость ума и обращать внимание на какие-либо неадекватные вещи вроде нездорового интереса к вашим детям. В соцсетях, кстати, выше крыши негатива о матери убитых в Рыбинске девочек. Мол, сама виновата. Но я напомню, что в России невозможно узнать из открытых источников, сидел ли человек, а если сидел, то за что. И это проблема. Поэтому я, разумеется, поддерживаю идею о создании открытого реестра, в котором были бы собраны все осужденные за педофилию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14,8 тыс. преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков зафиксировали в России в 2019 году.

Это - 40 преступлений (в среднем) ежедневно.

Или 1,6 преступлений в час.

На 19,3% число преступлений по этой статье выросло за последние три года.

Данные Генпрокуратуры России.