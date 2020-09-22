«Плюс 25% за последний месяц, и дальше цифры будут расти» - главный инфекционист Минздрава озвучил новые данные о ситуации с коронавирусом в России

Там, где уже были серьезные вспышки, больше число переболевших и иммунная прослойка, поэтому заболеваемость сейчас стабилизировалась или даже снижается Фото: Артем КИЛЬКИН

- 26 августа в нашей стране было зарегистрировано самое низкое число случаев коронавируса после пика эпидемии (он пришелся на начало мая): 4 676 положительных тестов на COVID-19. После этого заболеваемость снова пошла вверх, и за последний месяц прирост в среднем по стране составил 25%, а в некоторых регионах и 30%, - рассказал главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, выступая на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества». То есть количество зараженных к сегодняшнему дню уже на четверть выше, чем было в этих числах в августе. Что же нас ждет дальше?

Рост заболеваемости был ожидаем, заявил представитель Минздрава и назвал главной причиной «увеличение социальных контактов»: дети пошли в школы, студенты в вузы, многие вернулись из отпусков и вышли на работу. «Скорее всего, мы увидим продолжение роста заболеваемости», - предупредил главный инфекционист.

В то же время в разных регионах динамика может различаться, отметил профессор Чуланов. Там, где уже были серьезные вспышки, больше число переболевших и иммунная прослойка, поэтому заболеваемость сейчас стабилизировалась или даже снижается. А где до сих пор эпидемия не набирала размаха, количество зараженных интенсивно растет. В число лидеров по прибавке заболевших входят Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Бурятия и Кемеровская область.

Самыми благополучными регионами, где нет роста или идет снижение новых случаев корнавируса, Владимир Чуланов назвал Курскую область, Хабаровский край, Чеченскую Республику, Костромскую область, Сахалинскую область, Республику Калмыкия, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

Москва и Санкт-Петербург сегодня не попадают ни в ту, ни в другую группу, заболеваемость в обоих мегаполисах растет, но по темпам прироста на фоне остальных регионов они не лидируют.

В Москве проходит вакцинация в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Главный инфекционист в очередной раз призвал всех жителей России не игнорировать меры защиты от коронавируса, а также гриппа, который составит компанию новой инфекции в самое ближайшее время. Профессор Чуланов напомнил основные правила профилактики, подтвердившие свою эффективность во всем мире:

1. Вакцинация от гриппа. «Сочетанное заболевание гриппом и COVID-19 по последним научно-медицинским данным серьезно утяжеляет течение инфекционного процесса», - предупредил врач.

2. Соблюдение масочного режима: в транспорте, на работе, в любых людных местах.

3. Социальная дистанция — не меньше полутора-двух метров.

4. Самоизоляция для людей с высоким риском тяжелой формы ковида (старше 65 лет, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом).

5. Дистанционный режим работы во всех случаях, когда это не нарушает деятельность предприятий и организаций.

6. Соблюдение правил дезинфекции, мытье рук, обработка антисептиками поверхностей, куда мог попасть вирус.

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