Машины с пробегом на сайте Automama теперь проверяет сервис Автотека

Самая большая проблема у покупателей автомобилей с пробегом в России - недостоверность предоставляемой информации об автомобилях на досках объявлений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сеть по продаже автомобилей с пробегом Automama объявил о сотрудничестве с Автотекой - сервисом проверки автомобиля по VIN коду и госномеру. Теперь любой пользователь перед тем, как принять решение о покупке подержанного авто онлайн, сможет самостоятельно изучить его историю и техническое состояние.

В карточке каждого выставленного на продажу транспортного средства хранится уникальная для России информация: VIN номер, фото ПТС и отчет Автотеки. Покупатель может узнать не только подробную информацию об автомобиле и рассмотреть его фотографии, но и изучить сопроводительные документы.

- В момент запуска сайта Automama 5 лет назад у нас уже был длительный опыт создания маркетпейса на базе одной из ведущих лизинговых компаний в России, - рассказал генеральный директор Automama Никита Быков. - Мы хорошо знали, что самая большая проблема у покупателей автомобилей с пробегом в России была в недостоверности предоставляемой информации об автомобилях на досках объявлений и сайтах дилеров.

Чтобы решить эту проблему, авторы проекта Automama создали на сайте развернутую карточку автомобиля, где потенциальный покупатель может скурпулезно изучить техническое состояние машины и документы на нее.

- Перед покупкой многие запрашивают фото ПТС и других документов. В связи с этим было принято решение публиковать ключевые документы на сайте сразу не дожидаясь запроса потенциального покупателя, - отметил Никита Быков. - Раскрытие данной информации повышает доверие к бренду и помогает клиенту с выбором авто перед покупкой онлайн. Для защиты персональных данных мы автоматически скрываем информацию из предыдущих записей в ПТС, что, однако, не мешает покупателям получить подтверждение нашим данным по количеству записей и собственников на сайте.

Авторы проекта Automama создали на сайте развернутую карточку автомобиля, где покупатель может изучить техническое состояние машины и документы на нее.

Один из самых болезненных вопросов при покупке авто - проблема скрученного пробега. По оценкам экспертов, доля таких машин в России составляет от 15 до 40%.

- Наши специалисты внимательно изучают все узлы и агрегаты машины, а также все недочеты салона, далее автомобиль проходит комплексную диагностику с использованием специального оборудования, - рассказывает Никита Быков. - Специалисты Automama выявляют скрученный пробег у 55% автомобилей, то есть скуртка пробега носит в России повальный характер, поэтому со временем мы поняли, что информация о скрученном пробеге очень востребована нашими клиентами и должна быть сразу на виду.

В карточке автомобиля подробно описываются все узлы и кузовные детали. Для удобства пользователя описание составлено в виде развернутой схемы и сопровождается фотографиями. Чтобы покупатель мог быстро оценить состояние автомобиля, на сайте приводится рейтинг по отдельным узлам. Техническое состояние машины сопровождается диагностической картой. Она также прилагается к официальному договору купли-продажи, который предоставляет покупателю 7-дневную гарантии возврата денег и 30 дневную техническую гарантию.

По словам создателей проекта Automama, теперь все действия покупателя, начиная с изучения информации об автомобиле и заканчивая заполнением заявки на кредит, занимают всего 7 минут.