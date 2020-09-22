«Безобразие!»: В Госдуме потребовали снизить цену на лекарство от коронавируса

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ и евроинтеграции Леонид Калашников, который сам перенес коронавирус минувшей весной, уверен, что к пандемии нужно относиться по-прежнему серьезно:

- Эта «волна» пугает?

- Да, волна пугает. Инфекция, она штука такая… Лучше от нее не бывает никому, только хуже. Но если говорить о том, что было 6 месяцев назад — а с того времени, как я заболел, прошло как раз полгода — то случаи, которые сейчас происходят с моими друзьями и знакомыми и в Думе, и в ее аппарате, то сегодня это все проходит гораздо легче.

- То есть?

- Это другая температура. Это другой период болезни, В основном, все болеют дома. Койки больничные уже не нужны в таких объемах. Экстренные меры не нужны. Основная то проблема была — нехватка коек и кислорода, аппаратов ИВЛ. А сейчас это преодолено. И идет процесс появления естественной защиты.

- И что общество должно сделать в данной ситуации?

- Освоить и «переварить" этот вирус. Слава богу, не было такого повального числа жертв, как от испанки в начале 20 века. Я не считаю, что вероятна такая "вторая волна", которая нам серьезно грозит. Да, цифры идут вверх. Но это проходит в контролируемом виде.

- То, что три российских научных центра разработали вакцину и два из них ее испытали означает, что страна может быть спокойна?

- Я считаю, Россия может быть спокойна. Страна все сделала для того, чтобы обезопасить своих граждан от экстренных случаев заболевания. Но при том я считаю безобразием то, что творит производитель лекарства от ковида.

- Вы имеете ввиду цены на лекарства?

- Вообще-то лекарства делали за государственный счет, в том числе. Раз выпустили его на рынок— будьте добры сделать так, чтобы население не получало его по коммерческой цене. Это глупость в период эпидемии — не пандемии. Государство вообще должно было бы дать гражданам это средство бесплатно.

- Что вы сейчас сами используете?

- Вот я вчера привился от гриппа. Я видел массы людей, которые идут делать такие прививки. Я хотел еще сделать прививку от пневмококка — но ее сейчас нет. А производителям лекарства от Ковида использовать страхи населения должно быть стыдно.

- Как вы на это отреагировали?

- Я от Госдумы подготовил запросы и Поповой, и в Минздрав. Посмотрим, как будут реагировать. Кто следит за использованием этих препаратов. Как антимонопольная с служба оценивает эту цену. И так далее.

- Вы же сами сразу изолировались?

- Я сразу ушел на карантин, когда только возникло подозрение, после того, как заболел мой водитель.

- Каждый десятый депутат Думы перенес коронавирус?

- Есть такие данные. Но нам все равно нужно было принимать законы и вносить поправки — чтобы люди могли получать деньги. Многие депутаты ездили в регионы и возвращались в Москву — это был прямой путь распространения.

Но все равно, в сравнении с весной, у тех, кто заболевает сейчас, иная картина протекания болезни. И уже не нужны уже экстренные меры. Идет процесс естественной защиты.

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