"На отдыхе": честное фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике на пляже

Актриса привела в восторг поклонников Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Яковлева постоянно поражает публику внешним видом. Поклонники артистки каждый раз восхищаются ее красотой. Вот и на днях актриса опубликовала пляжное фото, на котором предстала в купальнике.

Елена Яковлева позирует в компании подруг на море. "На отдыхе", - гласит комментарий к фотографии, на которой 59-летняя звезда сериала "Каменская" предстала в купальнике на пляже без прикрас.

Фанаты оценили честное фото кумира и забросали ее вопросами, где именно отдыхает звезда. Многие также отметили, что артистка находится в отличной форме и просят кумира раскрыть секрет, почему актриса так великолепно выглядит.

К слову, знаменитость никогда не скрывала, что для поддержания молодости и красоты пользуется услугами специалистов. Один из секретов красоты Яковлевой - удачно подобранная стрижка. Актриса побывала у стилиста, который подобрал ей "омолаживающую" прическу.

Ей также удается выглядеть как минимум на 10 лет моложе своего реального возраста ьлагодаря пластическим операциям. Актриса дважды ложилась под нож хирурга: чтобы убрать мешки под глазами и для проведения круговой подтяжки лица. Она выбрала врача, который оперировал Людмилу Гурченко.

"Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И через год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо – будет перебор", - рассказала Яковлева в эфире программы "Спасите, я не умею готовить".