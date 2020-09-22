На радио «Комсомольская правда» прошел марафон, посвященный профессиональному Дню работников леса

В эфире радио «Комсомольская правда» 20 сентября прошел марафон, посвященный Дню работников лесного хозяйства

В эфире радио «Комсомольская правда» 20 сентября прошел беспрецедентный марафон, посвященный Дню работников леса. В прямом эфире в этот день звучала хорошая музыка и велись важные разговоры о проблемах отрасли, которая переживает непростые времена. Обсуждались меры поддержки производителей в условиях падения объемов экспорта целлюлозно-бумажной продукции и снижения внутреннего спроса.

Послушать и посмотреть марафон можно было на официальных страницах радио «Комсомольская Правда» в Одноклассниках, ВКонтакте, на официальных страницах радио кp.ru и kp.ru.

Праздник, принятый Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 августа 1966 года, прижился и полюбился гражданам страны. Праздник отмечается не только в России. В третье воскресенье сентября поздравления принимают и работники лесного хозяйства Украины, Киргизии и Белоруссии.

В прямом эфире радио «КП» работников леса поздравили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, заместитель министра природных ресурсов и экологии, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный лесовод Российской Федерации, почетный работник лесного хозяйства Александр Мартынюк, ГК "Сегежа", а также пианист Денис Мацуев и многие другие почетные гости и слушатели радио.

Почетные гости марафона подчеркнули уникальность лесных ресурсов России. Миллиард сто сорок шесть миллионов гектаров леса - огромное, бесценное богатство, исторически дарованное русскому народу. Гости эфира отметили важность профессий работников лесного хозяйства, которые стоят на страже уникального сокровища страны.

Радиослушатели смогли задать вопросы министрам и получить ответ прямо в эфире марафона.

Так, одной из интересующих небезразличных к природе граждан России стала тема незаконной вырубки лесов. По данным заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Сергея Аноприенко, для решения проблемы была усилена охрана, которая позволила вполовину сократить незаконную рубку. Также две трети нарушений были пресечены при помощи искусственного интеллекта, который позволяет дистанционно следить за лесными ресурсами и контролировать их защиту.

Лесные участки находятся под надзором инспекторов, которые обегают российские заповедники.

Отмечено, что до конца 2020 года завершится акция под названием «Сохраним лес», в ее рамках запланировано высадить более 40 миллионов деревьев, чтобы сохранить и приумножить лесные богатства планеты, способствуя их рациональному использованию.

С Днем работников леса в прямом эфире радио «Комсомольская правда» поздравила своих коллег по отрасли и одна из крупнейших вертикально-интегрированных лесопромышленных компаний, которая работает с лесом, партнер марафона радио Комсомольская правда Сегежа групп.

Свои поздравления выразил и пианист Денис Мацуев. Он отметил, что российские леса - это легкие нашей страны, подчеркнув, что готов принимать участие в любых акциях, чтобы помочь спасти неоценимые ресурсы планеты.

Лес - одно из главных богатств страны, символ России и повод для гордости.

Специально для марафона студия Horum из Санкт-Петербурга создала в дополненной реальности AR-маску весёлого бородатого лесника, поздравляющего всех с Днём леса. Применить маску можно было в Инстаграм, чтобы записать свое обращение на фоне осеннего леса и в роскошной бороде, поздравив таким образом своих друзей и коллег.