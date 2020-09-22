Дорогой и невероятно вкусный: в Лондоне подают кофе за 65 долларов

Тонизирующий напиток варят из эфиопских зерен Фото: Shutterstock

В одной из центральных кофеен Лондона появился напиток, который подают не в обычном стакане, а в хрустальном бокале. Этот кофе считается элитным, поэтому его стоимость тоже из разряда премиум-класса - $65 долларов за порцию. Закупочная цена килограмма зерен у поставщиков стоит $2000.

Кофе варит специально обученный бариста. Заказчик может воочию наблюдать весь процесс. На 15 граммов кофе добавляется 250 граммов воды. Жидкость проходит через стеклянный фильтр в графин, а затем подается в хрустальный бокал.

В напиток нельзя добавлять молоко, корицу, сахар и шоколад, - по словам владельцев кофейни, эти ингредиенты ухудшат вкус. Напиток имеет легкий цветочный аромат.

- Чтобы насладиться невероятным вкусом этого кофе, к нам едут люди со всех уголков Лондона, - рассказывает Виктория Шеппард, которая вместе с сестрой Грейс держит кофейню. – Зерна, которые мы используем, заняли первое место в престижном ежегодном конкурсе высококачественных сортов. Этот кофе сопоставим с хорошим вином: дело не в крепости, а в том, как по мере употребления усиливается его вкус.

Кофейню Шеппарды открыли сразу после снятия ограничительных мер в связи с коронавирусной пандемией. Понимая, что подобных заведений в центре Великобритании немало, они с самого начала стали позиционировать заведение как кофейню элитных сортов». Горожане на такую рекламу среагировали мгновенно – пустым заведение не бывает.

Самым дорогим в меню является эфиопский кофе, а все остальное – другие напитки, сэндвичи, булочки с колбасой и сыром, тосты с начинками – по вполне по доступным ценам.