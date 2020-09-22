Помощник Бари Алибасова попросил Лидию Федосееву-Шукшину «с вещами на выход» из ее же квартиры

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Борис КУДРЯВОВ

21 сентября В Троицком суде Москвы началось рассмотрение иска 81-летней актрисы к ее мужу Бари Алибасову. Предмет спора - однокомнатная квартира в Новой Москве, которую год назад Шукшина подарила своему «молодому» супругу.

Это был не свадебный подарок. А «хитроумный план», как спрятать от «нелюбимых родственников» свое имущество. 82-летняя актриса сейчас утверждает, что она договаривалась с Бари, которому очень доверяет, что со временем он передаст «однушку» в Новой Москве ее внукам-близнецам Фоке и Фоме, поскольку мама мальчиков Мария Шукшина (средняя дочь Лидии Николаевны) от квартиры отказалась. А подарить жилье своей младшей дочери Ольге почему-то ей в голову не пришло. В телешоу и соцсетях много раз показывали видео, на котором Федосеева-Шукшина в присутствии Алибасова и адвоката Сергея Жорина подписывает договор дарения.

Теперь же Лидия Николаевна говорит, что не планировала это делать, мол, перепутала дарственную с завещанием. Почему произошел поворот в ее сознании?

Через месяц после того, как имущество перешло Алибасову, ушлый продюсер переписал эту квартиру на своего помощника (одновременно водителя) Сергея Моцаря. Но об этом с Федосеевой-Шукшиной он не договаривался. И теперь «однушка» в Новой Москве вряд ли достанется Фоме и Фоке, о чем так мечтала их бабушка Лида.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, что собственником квартиры стал помощник Алибасова, первой узнала Ольга Шукшина. И все рассказала маме.

Лидия Николаевна была страшно расстроена и возмущена. Сейчас она просит суд помочь ей вернуть квартиру: «Мне нужна моя квартира, за которую я заплатила свои деньги!» – со слезами говорить народная артистка РСФСР. Но это еще не все…

Вчера в суде представитель Сергея Моцаря сообщил, что у его доверителя есть... претензии к Шукшиной. Оказывается, Лидия Николаевна до сих пор не вывезла из спорной квартиры свои вещи. И попросит это сделать как можно быстрее, поскольку жилплощадь уже не ее.

Тут стоит напомнить, что Алибасов неоднократно публично заверял: «Лида, квартира твоя, можешь там жить, когда захочешь. Я буду тебя защищать, чтобы твою квартиру у тебя не отняли».

Но в суде адвокат Алибасова Олег Сухов подтвердил, что у Лидии Николаевны не осталось никаких прав (!) находиться в этой квартире, мол, она ее подарила ещё в сентябре 2019 года. Пояснить, почему до 22 января этого года (даты, когда Ольга узнала и сообщила маме, что квартира принадлежит Моцарю) Лидия Николаевна продолжала оплачивать счета за коммуналку, представители Алибасова и Моцаря не смогли.

По мнению, адвоката Лидии Шукшиной Юлии Вербицкой, на вчерашнем судебном заседании открылись истинные намерения «одаряемых».

- Мы рады, что судья слышит разные версии, которые предлагает вниманию общественности Алибасов и его окружение. Напомню, первоначально Алибасов заверял, что он защищает Лидию Николаевну и ее имущество от притязания третьих лиц, - говорит Юлия Вербицкая. – Но по факту, Алибасов и Моцарь лишили пожилую женщину не только ее последней собственности, но и права владения и пользования квартирой.

Продюсер Бари Алибасов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 сентября - ее день рождения. И это явно не тот подарок, который ей хотелось бы получить.

Очевидно и другое: ссылаясь на якобы «просьбы» Лидии Николаевны «забрать ее квартиру», Алибасов так и не ответил на ее просьбу эту квартиру ей вернуть.

Полагаю, следующий иск нас ожидает от Сергея Моцаря: о нарушении прав пользования квартирой в Новой Москве в суде уже заявил его представитель.

Вчера мы заявили о необходимости проведения психолого-психиатрической экспертизы состояния Лидии Николаевны на момент подписания сделки. Она была без слухового аппарата. С учетом ее заболеваний, вряд ли могла понимать суть тех документов, которые Алибасов убедил ее подписать.

Суд пока не значил психиатрическую экспертизу, но будет рассматривать такую возможность, когда получить выписку из больничной карты. Накануне сделки с квартирой, Лидия Николаевна только выписалась из больницы.

Надеемся, что результат экспертизы и, в особенности, анализ состояния Лидии Николаевны, когда она отвечала на вопросы со значительной паузой и абсолютно невпопад, будет достаточным, чтобы признать сделку недействительной, как совершенной в заблуждении.

Следующее слушание по иску Федосеевой-Шукшиной назначено на 12 октября.

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