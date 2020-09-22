Послание президента Казахстана обретает государственные формы

В Республике Казахстан создано два новых государственных органа. Первый из них - Агентство по стратегическому планированию и реформам, которое, согласно указу главы государства, возглавил управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов. Вот что говорит о нём казахстанский политолог Газиз Абишев: «На стороне Келимбетова, надо думать, и аппаратный вес: в разное время он был вице-премьером по экономике, руководителем АП, главой «Самрук-Казына», председателем Национального банка РК, управляющим МФЦА. Вероятно, в стране не так уж и много чиновников, имеющих столь обширный макроэкономический бэкграунд».

Другим новым государственным органом Казахстана стал Высший совет по реформам. Председателем совета является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в него также входит советник президента Сума Чакрабарти, премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, председатель Национального банка Ерболат Досаев, другие высшие государственные чиновники.

Новая экономика и новая политика

Мотивы создания новых государственных органов прозвучали в ежегодном Послании к народу Казахстана президента Касыма-Жомарта Токаева 1 сентября Оно получило название «Казахстан в новой реальности: время действий». В послании глава страны провозгласил курс на разгосударствление экономики, реформу правоохранительной и судебной системы, повышение продолжительности жизни, цифровизацию и безукоризненное соблюдение прав человека как приоритет в работе правоохранительной и судебной системы.

Как ранее писала «КП», Касым-Жомарт Токаев отметил, что длительный нефтяной суперцикл в глобальном масштабе завершён, и это требует быть готовыми к принципиально новой конъюнктуре мирового рынка и созданию диверсифицированной, технологичной экономики. При этом экономическое развитие должно быть подчинено задаче повышения благосостояния народа. «Усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение выгод от роста национального дохода, на эффективные социальные «лифты» обязательно должен найти положительный ответ», - сказал Токаев. Таким ответом станет переход к новым формам управления, суть которых состоит в дальнейшей цифровизации, более высоким требованиям к работе госаппарата, развитии «слышащего государства» и максимальном вовлечении граждан в управление страной.

Президент Казахстана констатировал, что главный экономический удар пандемии коронавируса приняли на себя малый и средний бизнес (МСБ). «В нынешних условиях сохранение занятости и доходов населения – абсолютный приоритет. Поэтому важно на это время снизить нагрузку на фонд оплаты труда для МСБ в наиболее пострадавших отраслях, - заявил президент Казахстана. - По данной категории бизнеса поручаю отменить отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды на срок до конца года».

Токаев также поручил законодателям в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что «любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как тягчайшее преступление против государства».

Главным результатом работы по развитию МСБ должно стать увеличение к 2025 году его доли в ВВП Казахстана до 35%, а числа занятых - до 4 млн человек (население Республики Казахстан составляет 18 млн 690 тыс. граждан). Провозглашая курс на разгосударствление экономики, президент Республики Казахстан отметил, что в собственности у центральных органов власти, регионов и холдингов всё ещё находится порядка 7 тыс. несоциальных объектов, и это при том, что «уже аксиомой звучит фраза, что государство – не самый лучший хозяйственник».

Новая экономика требует новой модели управления страной, одним из звеньев которой становится Агентство по стратегическому планированию и реформам. Его задача - обеспечить мобилизацию людских ресурсов, вовлечь частный сектор и гражданское общество в качестве полноценных партнёров на всех этапах планирования, исполнения и оценки результатов деятельности госорганов. Агентство станет «центральным звеном всей системы государственного планирования», сказал Касым-Жомарт Токаев. В свою очередь Высший совет по реформам будет выступать как генеральный штаб модернизации.

В Послании к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проведение реформ требует пересмотра деятельности властных органов всех уровней. Президент поручил ускорить процесс сокращения госаппарата и работников квазигоссектора. «В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году – ещё на 15%. Таким образом, задачу сокращения чиновников на 25% мы решим уже в 2021 году. В зависимости от результатов и с учётом цифровизации примем решение и о дальнейшем сокращении. За счёт сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников», - заявил Токаев.

Реализация послания президента – задача исполнительной власти. «Решение поставленных в послании задач станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики. Глава государства обозначил план конкретных действий по своевременной выработке государственной и экономической политики, соответствующей новым реалиям. У нас имеются все необходимые ресурсы и инструменты для полноценной и своевременной реализации послания главы государства», – заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, состоявшемся на следующий день после выступления президента.

«Уровень благосостояния, а не дебет и кредит»

Послание президента Казахстана стало темой для обсуждения экспертного сообщества. Известный российским читателям немецкий политолог Александр РарРар считает, что Касым-Жомарт Токаев «абсолютно точно определил меры и шаги, которые Казахстан должен будет сделать, чтобы модернизировать свою экономику: сокращение госчиновников, борьба с бюрократией, полная поддержка частному предпринимательству». Однако, как показывает опыт, бюрократия повсюду сопротивляется переменам. «Поэтому без политического давления сверху, системных изменений, ситуацию с места не сдвинешь. Выборы местных руководителей - очень правильная мера», – отмечает Рар, добавляя, что Казахстан на всех этапах становления государства развивался не революционно, а разумно и последовательно, и нынешнее послание президента вселяет уверенность, что так будет и впредь. «Модернизация экономики после пандемии - естественный шаг к усилению роли и статуса Казахстана в мире», - заключает немецкий эксперт.

Председатель Vision&Global Trends International Institute for Global Analyses Тиберио ГрацианиГрациани считает, что изложенный Токаевым план действий представляет собой радикальный поворот в управлении страной, крайне необходимый в данный момент. «Фактически предлагается новая административная модель, направленная на повышение профессионального уровня всего государственного аппарата и с учётом возможностей, предлагаемых новыми цифровыми технологиями, которые были принудительно опробованы во время периода изоляции, для её глубокой оптимизации: фактически, к 2025 году предусмотрено сокращение штата общественных функций примерно на 25% по сравнению с нынешним штатом. Создание Агентства, ответственного за стратегическое планирование и реформы, поддержит действия президента по глубокой реструктуризации всей политико-административной машины этого центрально-азиатского государства», - отмечает Грациани. Он отмечает, что среди вопросов, затронутых Токаевым в послании, особенно примечательны те, которые касаются реформы системы образования, цифровизации как структурного элемента, обеспечивающего успех реформ и, наконец, гражданского участия в управлении страной.

Российский аналитик, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков считает, что главным в ежегодном сентябрьском послании президента Казахстана является «смена целеполагания». Выступая 2 сентября на круглом столе «Казахстан в новой реальности: время действий», организованным посольством Казахстана в России, политолог сказал:

«У нас по-прежнему торжествует бюджетный принцип: аппарат ставит задачи, аппарат отслеживает процедуру исполнения, аппарат отчитывается о выполненной задаче». Однако в современном мире на первое место выходит социальный аспект, «аналитики начинают оценивать уровень благосостояния, а не дебет и кредит».

Крутаков подчеркнул, что оценивать эффективность государства по его ВВП некорректно, поскольку этот показатель иллюстрирует лишь скорость обращения денег. «Важно не то, насколько вырос ВВП, а сколько построено заводов, школ, больниц. Этот подход чётко прозвучал в послании Касыма-Жомарта Токаева, и он является свидетельством «смены целеполагания». Политолог считает, что когда нет возможности оценить результат с точки зрения пользы для граждан, «наступает безнаказанность и вседозволенность». «Смена целеполагания заключается в том, что заказчиком госуслуги является население, люди. Они – конечные потребители услуг государства, а не аппарат и не сами госчиновники», - подчеркнул российский аналитик.

Перспективы взаимодействия

В послании президента Казахстана была отдельно затронута тема взаимоотношений с Российской Федерацией. Касым-Жомарт Токаев сообщил о подготовке к ежегодному Форуму приграничного сотрудничества Казахстана и России, который в этом году пройдёт в городе Кокшетау. Новостные агентства сообщают, что одной из тем встречи руководителей всех уровней двух стран, а также представителей экспертного сообщества и бизнеса станет состояние реки Жайык-Урал. «По инициативе нашего министерства основной акцент на Форуме приграничного сотрудничества, который пройдёт в этом году в ноябре в Кокшетау, будет сделан на вопросе состояния реки Жайык. Мы неоднократно выезжали в Российскую Федерацию, эти вопросы поднимали», – сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.

Директор министерского департамента трансграничных рек Алия Шалабекова сообщила о договорённости с российскими коллегами провести гидрологическое обследование реки и изучить влияние на неё гидротехнических сооружений.

Кроме того, 16 сентября состоялся телефонный разговор премьер-министра России Михаила Мишустина с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Главы правительств двух стран обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Собеседники также затронули график предстоящих контактов по межправительственной линии.