В Пенсионном фонде пояснили, при каких условиях могут прекратить выплату пенсий

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ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕШЬ ПЕНСИЮ, ВЫПЛАТУ МОГУТ ПРЕКРАТИТЬ

Среди пенсионеров и тех, кому пора задумываться о пенсии, переполох. Во вторник СМИ распространили информацию эксперта Высшей школы финансового управления (не путать с Высшей школой экономики) о том, что если человек 6 месяцев не получает свою пенсию, то выплаты приостанавливаются.

- Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит, - такой официальный ответ дали «КП» в Пенсионном фонде.

Однако если зайти на сайт ПФР, то выяснится, что не так уж неправ эксперт, напугавший пенсионеров.

Оказывается, «при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев подряд», начиная с 1-го числа следующего месяца ему приостанавливают выплату пенсии — об этом предупреждает сайт ПФР в разделе «Приостановление, прекращение и возобновление выплаты пенсии».

Смысл такой меры в том, что возникает сомнение, жив ли этот человек. Ведь если пенсионер умер, то выплата пенсии прекращается. Кстати, если в течение 6 месяцев после приостановки человек не объявился, то ему выплата пенсий вовсе прекращается (ст.25 закона «О страховых пенсиях»)

А выезд за рубеж, наличие накоплений, помощь со стороны детей — все эти причины, о которых тоже говорил эксперт и повторили некоторые СМИ, основанием для прекращения выплаты пенсии не являются, пояснили автору в территориальном отделении ПФР, где он он обслуживается.

И ЧТО, ПРОПАЛИ ДЕНЕЖКИ?

Возобновить выплату можно, подав соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг. И с первого числа следующего месяца выплата возобновится. «При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы пенсии за все время, в течение которого выплата пенсии была приостановлена», говорится на сайте.

КАК ПФР ОБО ВСЕМ УЗНАЕТ?

Вопрос в том, как Пенсионный фонд узнает, получает пенсионер деньги или нет. Вообще существует два способа получения пенсии — на почту и на банковский счет.

- Пенсионный фонд перечисляет нам деньги для выплаты в определенные даты, и если в течение этого времени пенсионер свои деньги не получит, то они не остаются у нас, а мы отправляем их обратно в Пенсионный фонд, - объяснили «КП» в Почте России. - В тех случаях, когда пенсию доставляют на дом, мы указываем, по какой причине пенсия не доставлена: человека не было дома, в больнице или, не дай бог, умер. Получается, что Пенсионный фонд каждый месяц знает, получает пенсионер свои деньги или нет, и в отношении с Почтой России для него все абсолютно прозрачно.

Отношения между банками и ПФР регулируются приказом Минтруда №881н «Об утверждении типовых форм договоров о доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации...» В нем, в частности, говорится, что банк обязан ежегодно, до 1 февраля, представлять ПФР информацию за истекший календарный год «об отсутствии личных обращений получателя пенсии за совершением операций по его счету, на который зачисляется пенсия, более одного года».

Но выполняется ли этот приказ в реальной жизни — вопрос. Во всяком случае в крупном банке, где обслуживается корреспондент «КП», сказали, что они не обязаны сообщать информацию о клиенте третьим лицам, в том числе и ПФР.

А НЕ ОТБЕРУТ ЛИ ПЕНСИЮ, ЕСЛИ УЕХАЛ ЗА ГРАНИЦУ?

По данным ПФР, за границей проживает более 330 граждан России, получающих российскую пенсию, и их число растет. Но закону проживание за рубежом и даже выезд на ПМЖ не является основанием для прекращения выплаты пенсии. Но может стать основанием для прекращения региональных надбавок — если пенсионер сообщит о выезде.

Проблема в том, что сейчас все активнее выплату пенсий переводят на карты платежной системы «Мир». А за границей она не действует. Что же делать, интересуюсь в своем банке.

- В некоторых банках есть возможность зачисления пенсии и на карты других платежных систем — нужно просто сообщить реквизиты в Пенсионный фонд, - пояснил менеджер. - Либо завести дополнительную карту любой другой платежной системы и на нее переводить средства с карты «Мир». Это можно делать из любой точки планеты, был бы интернет под рукой.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Надо сказать, что автор этих строк и сам пенсионер. И по собственному опыту могу сказать, что не трогать пенсионные деньги — часто невыгодно. Например, в моем банке если тратить по пенсионной карте от 10 тысяч рублей в месяц (этого хватает на то, чтобы оплатить коммуналку себе и родителям, плюс пару раз сходить в магазин), то на остаток средств на карте начисляется 5%. А если не тратить — то всего 4%.