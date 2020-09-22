В московских кафе заработал сервис аренды многоразовой посуды навынос

Фото: Милана Толтаева

«Обратка» начала свою работу 21 сентября с многоразовых кружек для напитков с собой. Проект реализует команда, запустившая в 2018 бесплатный курс бережного потребления «Теперь так».

Многоразовая оборотная кружка-обратка уже доступна в Тверском и Мещанском районах: в кофейнях Roaster coffee, Nord coffee, а также кафе и барах «Осторожно слон», «Винный бар 13°», Бар Цирк. Новые заведения будут подключаться по запросам кафе и самих пользователей.

Работает обратка так:

1. Гость берет в заведении-партнере напиток в многоразовую кружку с собой и получает 10 % скидки за напиток;

2. Чтобы взять многоразовую кружку, нужно внести возвратный залог 899 р. через телеграм-бот клуба и заплатить 29 р. за чистую кружку;

3. Гость может смело уходить с кружкой и использовать её как свою — столько, сколько нужно. Первые 24 часа бесплатно, со второго дня — 29 р. в сутки;

4. Вернуть кружку или поменять на чистую можно в любом заведении, подключенном к сервису;

5. Стоимость аренды и взятых чистых кружек высчитывается из внесённого залога. Вернуть залог за вычетом всех платежей, можно по запросу после возврата кружки;

6. Если гость не возвращает кружку в течение 29 дней — кружка считается купленной, но по желанию ее можно вернуть в оборот, правда, уже без возврата залога.

Все кружки моются в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и СанПиН по технологии ХАССП, опубликованными в апреле 2020 года.

Катя Колчанова, соосновательницаица проекта «Теперь так»проекта «Теперь так» и обраткиобратки:

«Мы хотели сделать Обратку максимально удобным сервисом, который будет доступен всем, кто может позволить себе чашку кофе в кафе. Поэтому обратка сможет развиваться только благодаря большому количеству партнёров и пользователей и их вовлечённости в проект. Мы делаем ставку на то, что многие люди и заведения Москвы уже созрели для решений и сервисов, помогающих сокращать отходы, и, держим кулачки, чтобы их оказалось чуть больше, чем мы можем себе представить, как когда-то получилось с курсом бережного потребления “Теперь так”».

Зачем это нужно?

Так бережнее к природе. Жизненный цикл одноразового стакана около 15 минут. А их производство требует большого количества ресурсов — на один стаканчик нужен, как минимум, литр воды, на 2500 — дерево. Их трудно и невыгодно перерабатывать из-за внутреннего слоя воска или пластика. А так называемые экологичные альтернативы пока сложно найти и стоят они значительно дороже.

Использование многоразовых стаканов так же безопасно, как и одноразовых. В июне 2020 года более 100 врачей совместно с Greenpeace подписали заявление, в котором говорится о безопасности использования многоразовых предметов во время пандемии COVID-19 при соблюдении базовых правил гигиены.

Так бережнее к себе. Если забыл свою кружку (с кем не бывает), то всегда можно взять обратку на время. В итоге свободы больше, а мусора меньше.

Александр Инютин, владелец Nord coffeeNord coffee:

«Я внимательно изучил предложение Обратки — понял, мусор проще не создавать, чем позже пытаться справиться с его растущими объемами.

В Берлине или Париже есть работающая система капшеринга Recup, которая объединяет 4500 кафе и ежегодно не выкидывает 16,5 млн одноразовых стаканчиков. А это 16,5 Га леса. Мы думаем, Москва готова к экологическим инновациям от бизнеса и хотим быть в первых рядах тех, кто будет ее внедрять».

География сервиса будет постепенно расширяться: команда «Теперь так» ждет заявок на подключение от других партнеров.