«Последний герой» впервые проведёт кастинг ВКонтакте

Телеканал ТВ-3 и ВКонтакте объявляют о начале всероссийского кастинга в новый сезон шоу «Последний герой». Кастинг продлится до 21 октября и пройдёт полностью в VK.

Телеканал ТВ-3 и ВКонтакте объявляют о начале всероссийского кастинга в новый сезон шоу «Последний герой». Кастинг продлится до 21 октября и пройдёт полностью в VK.

Претендентам необходимо записать видео о себе продолжительностью не более трёх минут и опубликовать его на своей странице ВКонтакте или в разделе «Клипы» с хештегом #ХочуНаПоследнийГеройТВ3. Финальный этап отбора пройдёт в тех пяти городах России, жители которых ярко проявят себя во время онлайн-кастинга. Каждый день в официальной группе ТВ-3 ВКонтакте будет отображаться «турнирная таблица городов»: в специальном мини-приложении можно будет увидеть рейтинг активности каждого города и список участников.

Видео со страниц пользователей и из раздела «Клипы» будут подтягиваться автоматически с помощью хештэга #ХочуНаПоследнийГеройТВ3. Команда шоу приедет в города-победители, чтобы провести очный отбор участников. Все видеовизитки кандидатов в команду «Новичков» будут доступны в специальном приложении в группе ТВ-3 ВКонтакте. Подробности участия в кастинге можно найти по ссылке.

Восемь человек, которые пройдут кастинг, войдут в команду «Новичков». Им предстоит сразиться в шоу «Последний герой» с племенем «Чемпионов», которое было составлено из победителей и участников предыдущих сезонов, отобранных по итогам голосования зрителей. В него вошли: Надежда Ангарская, Елена Барткова, Владимир Лысенко, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

«Последний герой» — российская версия популярного во всём мире формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). Две команды по восемь человек должны провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом — и со своим «внутренним дикарём». В начале двухтысячных «Последний герой» собирал у экранов всю страну. В марте 2019 года ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности. Шоу «Последний герой» было удостоено премии ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории ТВ-3.