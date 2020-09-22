Волонтерские движения во время пандемии коронавируса получили беспрецедентное развитие

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Более 50 тысяч молодых людей очно приняли участие в серии молодежных форумов, которые проводит в этом году Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава ведомства Александр Бугаев. По его словам, часть мероприятий из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть по времени.

«Форумы, конечно, состоялись с учётом этой эпидемиологической ситуации, - отметил глава Росмолодежи. - Были проведены все необходимые мероприятия: тестирование ребят, которые приезжали на форумы, обеспечение правил нахождения на территории – это предварительная самоизоляция до получения результата теста. На территории форумов запускались только ребята, которые прошли такой процесс».

«Никаких негативных последствий, вспышек не было? – уточнил президент.

«Слава богу, нет», - сообщил Александр Бугаев

Причем, Владимир Путин подчеркнул, что смещение рамок проведения форумов на осень не должно сказаться на учебе молодых людей.

Генеральный директор АНО «Центр культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин в интервью «Комсомольской правде» пояснил, что в нынешнем году формат молодежных форумов изменился. Как и следовало ожидать, серьезно возросла роль видеотрансляций.

«На мой взгляд, теперь невозможно представить мероприятие в офлайне в чистом виде. Всегда происходит коллаборация офлайн и онлайн форматов, - отметил эксперт. –Разумеется, дистанционно мероприятие смотрят больше. Например, наша трансляция с открытия фестиваля «Таврида» набрала восемь миллионов просмотров».

Кроме того, Владимир Путин высоко оценил эффективность работы молодежных волонтерских организаций в России. В условиях пандемии более 120 тысяч человек помогали оказавшимся в сложной ситуации россиянам.

«И это на самом деле то самое выражение традиционных духовно нравственных ценностей, которые всегда были свойственны всем народам и конфессиям, населяющим нашу большую страну», - говорит Александр Бугаев.

По словам главы Росмолодежи, задача ведомства на сегодня – создавать условия для развития волонтерских движений, оказывать им финансовую и организационную помощь, при это ничего не навязывать.

«В добровольчество были вовлечены все, в том числе и представители творческих индустрий, - резюмировал Сергей Першин. - Так, вместе с нашими резидентами от кластера «Таврида» мы провели ряд онлайн-мероприятий, таких как «Таврида рядом», «Таврида детям», «Таврида на удаленке»... Наши резиденты совершенно бесплатно на волонтерских началах проводили мастер-классы, экскурсии по мастерским (если говорим о художниках), различные просветительские лекториумы и другие форматы для детей и всех интересующихся. Это может служить подтверждением тому, что говорил Александр Бугаев».