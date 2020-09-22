Нужна ли прививка от коронавируса переболевшим и в возрасте 60+: академик Гинцбург ответил на острые вопросы, возникшие у врачей

В Москве уже третью неделю идет третья, самая масштабная фаза клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве уже третью неделю идет третья, самая масштабная фаза клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V». Прививку получат 40 тысяч добровольцев разного возраста и с большим разбросом по состоянию здоровья, вплоть до владельцев целого букета хронических заболеваний.

- К сегодняшнему дню первый компонент вакцины (она состоит из двух уколов с разницей в 21 день. - Авт.) в столице получили порядка 2 500 человек, - рассказал глава команды разработчиков «Спутника V», директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества». - Насколько мне известно, у добровольцев не зафиксировано никаких осложнений, кроме тех незначительных, которые указаны в инструкции к вакцине: температура до 38 градусов, головная боль, покраснение в месте укола. Эти симптомы, как правило, проходят в течение первых суток после вакцинации.

ВАКЦИНУ БУДУТ ДЕЛАТЬ НА ПЛОЩАДКАХ, ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ ОНКОПРЕПАРАТЫ

По словам Гинцбурга, основная задача сейчас – масштабирование производства вакцины. «Предприятие на базе нашего института работает в три смены, но и близко не может обеспечить необходимых объемов для вакцинирования большей части населения России», - посетовал академик. Поэтому сейчас развивается производство препарата для прививки еще на нескольких площадках. В первую очередь для этого подходят предприятия, где производят так называемые моноклональные антитела – современные препараты для лечения онкологических заболеваний. «Та технология, которая позволяет получать моноклональные антитела для онколечения, и технология, которая лежит в основе производства «Спутника V», очень похожи, просто как братья-близнецы», - пояснил глава НИИ им. Гамалеи.

Разработчики вакцины рассчитывают, что во второй половине октября удастся выпустить несколько миллионов доз прививки, к ноябрю количество достигнет 5-6 млн и будет расти дальше. «Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать 70-80% нашего населения и прекратить циркуляцию коронавируса в популяции», - заявил академик Гинцбург.

Прививку получат 40 тысяч добровольцев разного возраста и с большим разбросом по состоянию здоровья, вплоть до владельцев целого букета хронических заболеваний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ВАКЦИНАЦИИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Один из участников «круглого стола», знаменитый врач и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль поинтересовался: а можно ли вакцинироваться таким, как я — когда человеку уже за 80 лет? Ведь именно такие люди находятся в самой высокой группе риска тяжелых осложнений ковида.

В нынешней инструкции к «Спутнику V» сказано, что прививка предназначена для лиц 18 — 60 лет. Однако академик Гинцбург заверил: «Ничего страшного, прививайтесь».

Кстати, как стало известно «КП», среди добровольцев в Москве уже есть представители старшего поколения. Возраст не стал для них противопоказанием к вакцинации.

Глава команды разработчиков «Спутника V», директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ПРИВИВКА МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ И ПЕРЕБОЛЕВШИМ

- Известно, что у части переболевших уже через несколько месяцев пропадают антитела к коронавирусу, - напомнила еще одна участница «круглого стола», руководитель отделения диагностики и восстановительного лечения НМИЦ здоровья детей Майя Бакрадзе. - Нужно ли вакцинировать тех, кто перенес инфекцию?

- Надо смотреть, в какой форме протекало заболевание, - ответил академик Гинцбург. - Если человек перенес ковид, что называется, на ногах, заразился, но не заболел, то этот контингент надо вакцинировать однозначно. У тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме, надо проверить не просто уровень антител к коронавирусу, а именно концентрацию протективных (защитных) антител. Если уровень этих антител достаточный, то с вакцинацией можно повременить. Если же нет, нужно вакцинировать.

Однако, как выяснилось, в российских регионах нет специальных тестов для определения протективных антител. «Более того, мы даже не знаем, какой уровень антител в принципе считать достаточным для защиты от инфекции, чтобы понять, нужна ли прививка», - рассказал подключившийся к разговору главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи г. Таганрога Дмитрий Сафонов.

Гинцбург признал, что это действительно проблема: оказывается, нужна особая диагностическая тест-система, способная распознавать именно защитные антитела. «Мы ее разработали, теперь дело за Минздравом», пояснил академик, имея в виду, что нужно официальное решение о массовом применении таких тестов.

В ходе «круглого стола» вскрылся и еще один нюанс. В дальнейшем, при массовой вакцинации, по-хорошему абсолютно всех пациентов перед уколом нужно тестировать на коронавирус, признали эксперты. Потому что внешние симптомы ковида могут быть неявными, похожими на ОРВИ и т. п., а вводить вакцину от COVID-19 человеку, уже зараженному коронавирусом, нельзя, подчеркнул академик Гинцбург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Безобразие!»: В Госдуме потребовали снизить цену на лекарство от коронавируса

Руководитель одного из ключевых комитетов Леонид Калашников сам переболел коронавирусом (подробнее)