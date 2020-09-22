Миллионерша из телевизора: как Василиса Володина из «Давай поженимся» стала самым модным и богатым астрологом

Василиса Володина ушла из эфира по собственному желанию на время пандемии. Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»

46-летняя Василиса Володина в астрологии с 90-х годов. Однако раскрутилась она после того, как 12 лет назад пришла работать телеэкспертом в передачу «Давай поженимся!». Ежедневные эфиры в рейтинговом проекте на протяжении долгого времени сделали ее самым узнаваемым астрологом в стране. А это значит, что цены на услуги у нее тоже вполне себе «рейтинговые». К Володиной очередь из желающих узнать будущее и скорректировать настоящее. Невероятно, а факт – люди платят большие деньги за то, чтобы получить советы о смене работы или замужестве от… астролога. Одно дело – воспринимать гороскоп как развлечение, совершенно другое – отдавать сбережения, рассчитывая на подсказку в жизненно важных вопросах. Как работает и зарабатывает самый модный астролог из телевизора Василиса Володина?

Когда объявили пандемию и режим самоизоляции, Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» - на период карантина попросила неоплачиваемый отпуск, так как боится заразиться коронавирусом. Несмотря на то, что в студии на съемках нет зрителей, соблюдаются все меры предосторожности, и две ее старшие соведущие Роза Сябитова и Лариса Гузеева на боевом посту – Василиса сниматься не рискует. Хотя передачи на месяц записываются всего лишь за пару дней. Но никто Володину попрекать не стал – ее право. Поклонники звезды надеялись, что она появится в эфире с сентября. И Василиса даже один раз съездила на работу. Но в итоге Гузеева и Сябитова записывались вдвоем. Володина по-прежнему на карантине, а в «Давай поженимся!» насыщенно и весело и без астролога. Прошел слух, что с Василисой расторгли контракт из-за ее «прогулов» - ничего подобного, она это опровергает, общаясь с клиентами. Нового астролога пока не искали, ждут возвращения Володиной. А Володина, по слухам из ее окружения, мечтает в период простуд и вируса записывать прогнозы участникам шоу в домашней студии – квартира и офис астролога находятся рядом. Но это не соответствует формату передачи. В общем, Володина вернется из неоплачиваемого добровольного отпуска с окончанием пандемии.

Но этот простой не сказывается серьезно на ее финансовом благополучии. Для такого востребованного астролога – телеэфиры больше важны, чтобы поддерживать узнаваемость имени, которое стало брендом. Ну и приобретать новых клиентов. А они у Володиной очень благодарные – почти миллион ее поклонников в соцсетях благодарят и просят новых прогнозов. Василиса помимо академии астрологии, получила еще одно высшее образование – она экономист-математик, в том числе и поэтому сумела построить целую успешно работающую империю. Выбор астропрогнозов – на любой вкус и кошелек: гороскопы, советы, ответы на опросы, сонник, гадания, видеоуроки, обучение и еще масса всего. Эксперт настолько востребован, что запись ведется вперед. Работают у Володиной и астрологи-помощники – для тех, кто не тянет услуги самой суперзвезды.

Володина отработала в «Давай поженимся!» 12 лет, из-за чего стала самым модным в стране астрологом. Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»

Цены фантастические. Консультации Володиной на тему личной жизни и деторождения стоят от 70 до 150 тысяч рублей. Удивительно, но астролог продает: «анализ гороскопа на тему деторождения – возможности естественного зачатия или необходимости ЭКО и других медицинских мер; сложности, а также факторы, помогающие возможной беременности и здоровью ребенка; составляется прогноз наиболее вероятных периодов зачатия на ближайшие семь лет». Ну и лакомый кусочек для всех составителей прогнозов – устройство личной жизни, советы по поиску партнера. Василиса обещает: «определить причины неудач и рассказать, как их преодолевать; также в консультации будет описан тип партнера, подходящих для брака, место возможного знакомства с будущим супругом, его внешность, род занятий, знак Зодиака; вероятность брака на ближайшие семь лет». То есть астролог за 70 тысяч рублей расскажет, как будет выглядеть и чем заниматься ваш будущий муж или про необходимость ЭКО сообщить… Вот такой он, 21-й век, во всей его астрологической красе.

Тем для прогнозов масса. Гороскоп на пять лет по всем сферам жизни от Володиной (личная консультация, по скайпу) стоит 140 тысяч рублей (запись на январь 2021 года), 210 тысяч рублей (ноябрь 2020 года) и срочная консультация в течении двух недель – за 300 тысяч рублей.

Ответ на один конкретный вопрос от телеастролога – 25 тысяч рублей. Сотрудники «астроцентра Василисы Володиной» работают по другим расценкам: так, гороскоп способностей ребенка сделают - за 18 тысяч.

Спрос рождает предложение – Володина востребована и процветает. Среди поклонников ее таланта полно именитых звезд – Анна Нетребко, Лариса Рубальская, Алена Хмельницкая, Ирина Пегова и многие другие. Среди клиентов – бизнесмены и политики. Сейчас старший ребенок Василисы Володиной Виктория - студентка, изучает маркетинг и менеджмент. Но после получения базового высшего образования уже планирует обучаться астрологии в той же академии, где училась мама. Быть может — в будущем у астролога из «Давай поженимся!» бизнес станет семейным.