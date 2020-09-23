Школьники прикоснулись к профессии в режиме онлайн

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

В течение двух недель подростки погружаются в мир специальностей, знакомятся с навыками, которые будут самыми востребованными, получают рекомендации от профессиональных наставников.

Фестиваль профессий проходит одновременно с финалом национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В этом году из-за пандемии коронавируса соревнования по профессиональному мастерству проводятся в дистанционном формате. Участники выступают на площадках разных колледжей, а эксперты в режиме онлайн оценивают выполнение заданий из Центров управления.

«Билет в будущее» тоже проходит в онлайн формате: школьники знакомятся с интересующей их профессией на уроках профессионального мастерства и в формате try-a-skill

-Раньше в рамках чемпионата, когда участники решали конкурсное задание, дети из любого класса могли подойти и под руководством наставника попробовать выполнить задание в рамках формата try-a-skil

Сейчас дети с наставником могут это сделать в режиме онлайн, - рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия) Евгения Кожевникова.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Участник Try-a-Skill последовательно проходят от одного до четырех 45-минутых обучающих мероприятий в режиме реального времени по одной или нескольким компетенциям. Наставник работает удаленно, по видеосвязи он помогает ребятам и контролирует, насколько правильно они выполняют задание.

- Я и ребята еще из 5 городов участвовали в мастер-классе по компетенции технологии моды. Надежда Анатольевна Шашкина по скайпу объясняла, как делать декоративные заплатки, как вышивать. Она рассказывала очень интересно – за два часа я много узнала. Думаю, это мне может пригодиться. В будущем хочу принять участие в чемпионате ВорлдСкиллс в категории юниоров. В какой компетенции – пока не решила, надо попробовать разные, - рассказала ученица 8-а класса нижнетагильской школы № 32 Ксения Лебедкина.

А на Уроках профессионального мастерства школьники выполняют задание коллективно. И тоже под контролем наставника.

-У нас был урок химии. К нам приехала наставник и предложила провести опыт: исследовать молоко - пригодно ли оно к использованию.

Было очень интересно. Я получила новые навыки - до этого просто не было возможности поработать на оборудовании, которое нам предоставили для урока, - рассказала 9-классница красноярской школы №63 Карина Лесняк.

Цифровой фестиваль предполагает не только профессиональные пробы, но еще и тестирование, которое поможет определить сферу профессиональных предпочтений

- Мы это все делаем для того, чтобы у детей был осознанный выбор, чтобы они попробовали себя в компетенциях из разных отраслей, поошибались, «потрогали» профессии, поняли, куда идти, и куда идти не надо. Я надеюсь, что дети, которые пробуют и ошибаются, потом смогут осознанно выбрать профессию, - высказала мнение Евгения Кожевникова.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

- До 9-го класса я никак не могла определиться, какую профессию выбрать. «Билет в будущее» открыл мне глаза! После тестирования в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации меня направили на профпробы по компетенции «Графический дизайн», где мы делали макет тематического плаката. Тогда я и заинтересовалась профессией дизайнера. Наставник порекомендовал мне пройти дополнительные курсы, чтобы понять, моя ли это профессия, – поделилась своим опытом первокурсница саратовского колледжа по специальности «Дизайн интерьеров» Елизавета Четверкина.

«Билет в будущее» рассчитан не только на старшеклассников. Да, исторически сложилось, что в наших школах профориентацию начинали в выпускных классах. Но современный ребенок с ранних лет живет в мощном информационном потоке, многим интересуется, стремится узнавать новое. Поэтому проект рассчитан на учеников 6-11 классов.

В рамках фестивалей специальный курс по навыкам профориентации проходят и учителя. Для того, чтобы не просто помогать детям с выбором специальности, но и выстраивать каждому из них индивидуальную траекторию обучения.

В ближайшее время на платформе «Билет в будущее» будет размещена карта профессий, востребованных в ближайшие 5 лет.

-Изменение рынка труда, появление новых рынков образования – эти факторы становятся эффективными инструментами для человека, который понимает, какие возможности несет в себе постоянно меняющаяся реальность вокруг нас и как их использовать. Этому мы учим с раннего возраста с помощью проекта «Билет в будущее», - отметил начальник управления по работе с детьми и развитию юниорского движения Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Федосеев.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

-В этом году мы отошли от тезиса, что за профориентацию отвечают школы: в новой концепции проекта родители стали полноценными участниками процесса самоопределения школьников, - подчеркнула Евгения Кожевникова. – Уверена, что карта профессий будет интересна и полезна не только школьникам, но и их родителям: ждем всех на платформе «Билет в будущее», где можно познакомиться с актуальными профессиями и прокачать свои скиллы в серии онлайн-курсов.