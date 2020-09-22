Речь Трампа в ООН: Обрушился на Китай и похвастался триллионами на оружие

Юбилейная, 75-ая по счету, сессия Генеральной Ассамблеи ООН продолжается в Нью-Йорке. Последняя неделя сентября отведена на выступления глав государств и правительств стран-членов Организации. Фото: REUTERS

Юбилейная, 75-ая по счету, сессия Генеральной Ассамблеи ООН продолжается в Нью-Йорке. Последняя неделя сентября отведена на выступления глав государств и правительств стран-членов Организации.

У Соединенных Штатов – страны, на территории которой расположена штаб-квартира ООН, – есть небольшая привилегия: президент США всегда выступает вторым, в первый день так называемой «высокой» недели.

Президент Дональд Трамп в этом году начал свою речь с упоминания о невидимом враге – коронавирусе, которого он назвал «китайским». И призвал привлечь к ответственности «нацию, распространившую эту чуму на мир – Китай». Трамп обвинил официальный Пекин во лжи и фактическом контроле над Всемирной организацией здравоохранения.

Досталось Китаю и за то, что ежегодно эта страна, по утверждению Трампа «сбрасывает миллионы и миллионы тонн пластика и мусора в океаны».

- Для того, чтобы ООН была эффективной, она должна сосредоточить внимание на реальных проблемах мира,– призвал Трамп, включив в круг этих проблем терроризм, неравноправие женщин, торговлю наркотиками и людьми, религиозные преследования и этнические чистки.

После чего он переключился на цифры, рассказав, что за последние 4 года потратили на оборонные нужды рекордные 2,5 трлн. долларов.

В завершении своей речи Трамп выразил надежду, что в следующем году лидеры глав государств и правительств лично приедут в Нью-Йорк. И этот год будет одним из лучших в истории не только Америки, но и всего мира.