Методы пучка, каркаса и журналиста желтой газеты: преподаватели рассказали, как эффективно изучать гуманитарные предметы

Благодаря каким приемам профессиональные гуманитарии могут удерживать в голове огромные объемы информации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не знаю, как вы, а у меня за время пандемии появилась привычка покупать онлайн-лекции. Практически каждый день я слушаю что-нибудь интересное по психологии, истории, искусствознанию. Время от времени в ходе лекции известные преподаватели делятся секретами и лайфхаками, как эффективно учиться и благодаря каким приемам профессиональные гуманитарии могут удерживать в голове огромные объемы информации.

Жалко, что эти советы удалось выудить незабесплатно. Но не исключено, что все к лучшему: возможно, в бесплатном виде я бы не смог оценить их по достоинству.

Что мешает нам запоминать информацию

Главная проблема обучения кроется в том, что нам трудно запоминать мелкие части чего-то большого.

Возьмем для примера историю. В изучении этого предмета основная сложность в том, что даты и имена запоминать страшно трудно. А ведь даты - это мясо истории, без них - никуда.

Чаще всего студенты и ученики прибегают к зубрежке, но она мало помогает: только рассказал преподавателю на экзамене - и тут же знания как корова языком слизала.

Преподаватели пеняют на клиповое сознание, мол, оно виновато в том, что у современного человека память сильно ухудшилась. Однако историк и религиовед Константин Михайлов уверен, что клиповое сознание здесь ни при чем. Запоминание мелких частиц всем дается нелегко.

В качестве доказательства - ученическая табличка маленького шумерского мальчика. Он нарисовал на табличке оленя и дерево, потому что на другой стороне таблички были грамматические формулы, которые ему было скучно зубрить.

Табличка шумерского писца, XXV век до н.э. Фото: ru.wikipedia.org

Противником зубрежки был русский классик Лев Толстой. Например, он предлагал запоминать таблицу умножения только до пяти, а дальше - умножать при помощи пальцев по хитрому методу. Конечно, методы Толстого чересчур радикальны. Ничего не буду говорить за математику, но эксперты в сфере лингвистики и истории тоже советуют отказаться от зубрежки.

Правило первое. Не зубри. Создай каркас

Лингвист-полиглот Антон Брежестовский категорически против не только против зубрежки, но и вообще заучивания.

- Когда вы учите, то нажимаете на память, и мозг начинает отторгать информацию, - говорит Антон.

По мнению преподавателя, гораздо эффективнее - не учить, а встретиться с информацией необходимое количество раз. Для этого хорошо помогают записи. Вы записываете нужные сведения и в течение нескольких дней в расслабленном состоянии просматриваете их, не стараясь запомнить.

- Люди годами учат язык, но не улучшают свои навыки, потому что не возвращаются к информации, - считает Брежестовский. - Меж тем, возвращение к пройденному - это ключевой момент. Если вы не возвращаетесь к информации нужное количество раз - вы не учитесь.

Сказанное справедливо ко всем дисциплинам.

Важный лайфхак: нужно просмотреть информацию еще раз спустя ночь после получения. А потом - в тот момент, когда она начнет забываться. В конечном итоге нужное слово (если вы учили, например, слова), само начнет прыгать в голову.

Михайлов дает совет: вместо того чтобы зубрить, постарайтесь сначала понять, какая часть памяти работает у вас лучше всего: аудиальная, текстуальная или визуальная.

У большинства людей лучше развита визуальная память. Поэтому для них изучать предмет по справочникам и энциклопедиям - неэффективно. Лучше всего - посмотреть исторический фильм, поиграть в компьютерную игру, сходить в галерею. Для текстуалов подойдут исторические романы, аудиалы (в основном, это гуманитарии) - могут слушать лекции и подкасты.

Многие возразят: в фильмах и играх куча ошибок и неточностей. Однако специалисты считают, что ошибками можно пренебречь. Главная задача - создать каркас, на который уже потом можно будет нарастить мясо. И для создания каркаса фильмы - очень даже хороши.

- Большинство историков начали свой путь в историю с "Трех мушкетеров" и исторических романов, где, как известно, куча ошибок. Но эти ошибки не стали препятствием в их профессиональной деятельности, - напоминает Михайлов.

Три мушкетера. Фото: кадр из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Правило второе. Найди родственную душу

Нам скучно читать учебники истории, потому что их авторы обычно имеют специфические интересы: в основном, их интересует экономика или законотворчество. Лучше найти в истории то, что интересно тебе. У каждого из нас есть хобби, увлечения, любимая работа. Исторический персонаж запомнится, если у него обнаружится то же хобби, что и у вас. Пишете стихи? Ричард Львиное Сердце, к примеру, был поэтом и одним из лучших шахматистов своего времени. Музицируете? Фридрих Второй не расставался с флейтой и у него даже был дорожный футляр по типу ножен для оружия, где он носил музыкальный инструмент. Занимаетесь спортом?

Королева Виктория катается на коньках. Гравюра 1838 года

Мария-Антуанетта и королева Виктория страстно любили кататься на коньках. (Это умение королевы спасло жизнь принцу Альберту, когда тот провалился в полынью и только королева Виктория, промчавшись через весь пруд, смогла добраться до Альберта и вытащить его). Если вы интересуетесь, например, современными технологиями, то обратите внимание на Карла Второго, обожавшего гаджеты и коллекционировавшего технику.

Фридрих II играет на флейте, фрагмент картины Адольфа фон Менцеля

Правило третье. Учи пучком

Это очень хороший и очень простой совет. Когда вы запоминаете слова - не пытайтесь записывать их по одиночке. Нужно записывать слова в контексте, в виде предложений или словосочетаний.

То же про события - не пытайтесь запоминать персонажей по одиночке. Нужно учить пучком. Основная проблема изучения языков в том, что мы знаем по отдельности слова, но не можем связать их в предложения. Основная проблема изучения истории в том, что даже если мы знаем каких-то персонажей, то они болтаются отдельно.

На лекции Михайлов задал вопрос: Кто был старше: спартанский царь Леонид или философ Сократ?

Про обоих мы что-то слышали, но они вообще не привязаны в нашем сознании ко временной оси. В то же время на похожий вопрос "кто старше: Аристотель или Александр Македонский" , мы ответим легко: старше Аристотель, ведь он был учителем Александра.

Отсюда лайфхак: Как только мы узнаем связь между двумя персонажами - проблема запоминания снимается.

Царь Леонид. Фото: Кадр из фильма "300 спартанцев"

Правило четвертое: будь корреспондентом "желтой газеты"

Этот совет помогает решить проблему с зазубриванием дат: запоминать события нужно не через даты, а через сплетни: кто с кем, в каких отношениях. Вы заметили, что мы очень хорошо запоминаем, про то, кто с кем вместе живет и у кого с кем любовь, даже если мы совершенно не знаем этих людей? Запоминание сплетен - отточенное веками свойство нашей памяти. Человек не мог выжить в одиночку, только группой. Но для того, чтобы товарищи не бросили тебя в беде, нужно было уметь выстраивать отношения. Потому и знание о том, кто и с кем, приобретало жизненную важность.

Отчего бы не применить сильную сторону нашей памяти к делу.

Как запомнить Фридриха Второго? Вспоминаем сплетни и жареные факты. Фридрих сказал, что, вступив в Семилетнюю войну (главный конфликт Европы 18 века), он ведет битву против трех баб. Это Елизавета Петровна Российская, Мария Терезия Австрийская и маркиза де Помпадур. Благодаря этой фразе, нам теперь не нужно запоминать по одиночке, кто когда жил. Нужно знать что-то одно: когда жила Елизавета Петровна, или Помпадур, или помнить примерные даты Семилетней войны.

Не хочется запоминать Фридриха через такое сексистское высказывание? Можно собрать другой "пучок": он был современником Вольтера, с ним выступал Моцарт, в это же время жил Ломоносов.

Правило пятое: нарабатывайте критическую массу

- Принцип рукопожатия хорошо работает в истории, - говорит Константин Михайлов. - Важные персонажи, как правило, оказываются знакомы если не лично, то через рукопожатие. Поэтому - выстраивайте связи. Постепенно в голове нарисуется сетка, которую можно будет заполнять.

Важное правило любого учения: чем больше знаешь - тем проще запоминаешь новое. Это справедливо и для истории, и для изучения языков. Когда мы начинаем учить язык - нам сложно и не очень в кайф, но чем больше мы узнаем, тем проще становится учиться. А в итоге, преодолев барьер, мы начинаем получать удовольствие от процесса. Как в плавании, например.

Антон Брежестовский приводит смешной пример. Представьте себе менеджера Васю. Он причесывается, умывается и надевает свежую рубашку каждый день перед работой. А его коллега, менеджер Борис причесывается и надевает свежую рубашку два раза в неделю. По всему получается, что Борис может вообще этого не делать: в представлении коллег он - человек, который никогда не моется, не причесывается и все время ходит в грязном. Так и с наработкой критической массы: необходимо заниматься столько, сколько нужно, или не заниматься вообще.

Эпилог

Поскольку в конце каждого занятия нужно проводить ревизию полученных знаний, то и в конце этой статьи подведем итоги. Изучение гуманитарных предметов можно свести к трем правилам. Сначала их сформулировал для изучения языков лингвист Антон Брежестовский, но правила удивительно эффективно работают для всех гуманитарных предметов.

1. Узнай, что тебе интересно

2. Говори об этом

3. Возвращайся к полученной информации, пока она не запомнится

- Эти правила кажутся примитивными, но мне понадобились десятки лет, чтобы сформулировать их, - признается педагог. - А если следовать им - то шансов не выучить предмет просто нет.

В следующем материале мы расскажем поподробнее об этих правилах и о том, как с помощью несложных лайфхаков можно сделать процесс обучения языку эффективнее и интереснее.