Анекдоты: Благополучие врача-лора держится на соплях

После долгих месяцев невезения мне наконец улыбнулась удача. И как-то так нехорошо улыбнулась...
* * *
Китаец в монастыре Шаолинь спрашивает старого мастера:
- Мастер Ван Чунь, почему все европейцы считают, что мы, китайцы, - на одно лицо?
- Я не мастер Ван Чунь…
* * *
- Дорогой, нам больше не стоит встречаться.
- Но почему?!
- Я слышала... Я все знаю!
- В смысле?
- Ты говорил кому-то по телефону, что у тебя полгода была папиллома биоцелатум...
- Цихлозома! Цихлозома биоцелатум!
- ...и лабио сифилитис...
- Лабио френатус!
- Я хочу иметь детей. А с такими болезнями...
- Все! Больше в присутствии девушек я об аквариумных рыбках не говорю.
* * *
Что такое средний класс?
- Средний класс - это когда в общем-то классно, но как-то средне.
* * *
Согласно новым правилам Американской киноакадемии не менее 20% претенденток на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» должны быть мужчинами.
* * *
- Бабушка, где мой айкос?
- На антресоли.
- А что такое антресоль?
- А что такое айкос?
* * *
Главное противоречие нашего времени: хорошо работать мы еще не можем, а плохо зарабатывать уже не хотим.
* * *
Если вы увидели, что бензин опять подорожал, не огорчайтесь. Тут есть и положительные моменты. Например, что у вас есть глаза и вы можете видеть.
* * *
Еще перед началом карантина я взял кредит на круглую сумму. Теперь мне три раза в день звонят из банка и заботливо интересуются, помыл ли я руки и надел ли масочку.
* * *
Ну и народ, блин!.. Это же надо было так загрубеть, чтобы перестать чувствовать заботу государства о себе!
* * *
В Одессе:
- Слушай, Яша, одолжи денег.
- Да ты шо, Боря, у меня и так нервы ни к черту, а тут еще все время о тебе думай!
* * *
Встал сегодня на весы, а они выдали: «Соблюдайте социальную дистанцию! Только один человек зараз»…
* * *
- Хорошо тут. Разбежишься со скалы и в море - бабах!
- Может, бултых?
- Ну, когда прилив, тогда бултых.
* * *
Дедушка очень сильно шаркал тапками и уже через два месяца не смог выбраться из образовавшейся в коридоре колеи.