Анекдоты: Благополучие врача-лора держится на соплях

После долгих месяцев невезения мне наконец улыбнулась удача. И как-то так нехорошо улыбнулась...

* * *

Китаец в монастыре Шаолинь спрашивает старого мастера:

- Мастер Ван Чунь, почему все европейцы считают, что мы, китайцы, - на одно лицо?

- Я не мастер Ван Чунь…

* * *

- Дорогой, нам больше не стоит встречаться.

- Но почему?!

- Я слышала... Я все знаю!

- В смысле?

- Ты говорил кому-то по телефону, что у тебя полгода была папиллома биоцелатум...

- Цихлозома! Цихлозома биоцелатум!

- ...и лабио сифилитис...

- Лабио френатус!

- Я хочу иметь детей. А с такими болезнями...

- Все! Больше в присутствии девушек я об аквариумных рыбках не говорю.

* * *

Что такое средний класс?

- Средний класс - это когда в общем-то классно, но как-то средне.

* * *

Согласно новым правилам Американской киноакадемии не менее 20% претенденток на «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» должны быть мужчинами.

* * *

- Бабушка, где мой айкос?

- На антресоли.

- А что такое антресоль?

- А что такое айкос?

* * *

Главное противоречие нашего времени: хорошо работать мы еще не можем, а плохо зарабатывать уже не хотим.

* * *

Если вы увидели, что бензин опять подорожал, не огорчайтесь. Тут есть и положительные моменты. Например, что у вас есть глаза и вы можете видеть.

* * *

Еще перед началом карантина я взял кредит на круглую сумму. Теперь мне три раза в день звонят из банка и заботливо интересуются, помыл ли я руки и надел ли масочку.

* * *

Ну и народ, блин!.. Это же надо было так загрубеть, чтобы перестать чувствовать заботу государства о себе!

* * *

В Одессе:

- Слушай, Яша, одолжи денег.

- Да ты шо, Боря, у меня и так нервы ни к черту, а тут еще все время о тебе думай!

* * *

Встал сегодня на весы, а они выдали: «Соблюдайте социальную дистанцию! Только один человек зараз»…

* * *

- Хорошо тут. Разбежишься со скалы и в море - бабах!

- Может, бултых?

- Ну, когда прилив, тогда бултых.

* * *

Дедушка очень сильно шаркал тапками и уже через два месяца не смог выбраться из образовавшейся в коридоре колеи.