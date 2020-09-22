Признавшаяся в романе с Тарзаном Наталья Штурм опубликовала компромат на него

Наталья Штурм поделилась подробностями отношений с Сергеем Глушко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После скандала с изменой Сергея Глушко певица Наталья Штурм рассказала, что когда-то тоже встречалась со стриптизером. Тарзан ухаживал за ней еще до того, как влюбился в Наташу Королеву. По словам Штурм, Сергей всячески добивался ее расположения, пустив в ход главное оружие — свое накачанное тело. Он даже пригласил певицу искупаться вместе в реке. Правда, Штурм быстро раскусила его и не повелась на красивую внешность.

И вот теперь Наталья наткнулась в семейном архиве на совместный снимок с Сергеем. Певица опубликовала в Инстаграме редкие кадры из домашнего фотоальбома, назвав их «компроматом». На одном из снимков она запечатлена вместе с Глушко и своей дочкой Леной.

- Какая я пухленькая была в 1998 году, - кокетливо подписала фотографию Штурм. - Случайно выпрыгнуло фото мне в руки, и, если бы не маленькая Леночка, я бы себя не узнала. Провалы в памяти (я не буду вторым Ефремовым, потому что такого таланта нет), но я, правда, забыла, что не только в реке плескалась с Тарзаном. Вот же курьез… Архивы, архивы, архивы. Сколько там еще вылезет милых семейных компроматов?

Наталья Штурм поделилась архивным снимком, на котором она снята вместе с дочкой Леной и Сергеем Глушко.

Подписчики отметили, что Наталья и сейчас практически не изменилась. А вот внешность Тарзана вызвала шквал критических комментариев. «На Тарзана новый компроматик! Нужно срочно к Малахову», «Тарзан всегда так глаза выпячивает?», «Да никогда он не был красавцем, внешность специфическая», - пишут фолловеры.

Ранее Наталья Штурм поделилась в Инстаграме воспоминаниями о своем неудавшемся романе с Сергеем:

- Помниться за год до брака с Королевой Тарзан ухаживал за мной, мы даже ездили купаться на Москва-реку, он так показывал каков он без одежды). А пока ехали ему написали и позвонили ну женщин 150 не меньше, - рассказада певица. - После прогулки я ушла домой не пригласив его чему он был очень удивлён. Но я люблю моногамных мужчин. А эстафетная палочка - это не мое.

За Натальей Штурм Сергей ухаживал до того, как встретил Королеву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штурм уверена, что Королева будет прощать измены Тарзана и дальше. По ее мнению, «русалка» много лет назад решила не обращать внимания на адюльтеры мужа, и делала это до тех пор, пока одна из историй не всплыла на публике.

- Наташа поменяла продуктивного и любящего ее Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнений, - рассуждает Штурм. - Наташа Королёва много лет назад в каком то интервью говорила что они живут отдельно - она с ребёнком за городом, а супруг в Москве - ему после работы удобней в городе ночевать. Ну, согласитесь такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу - Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адьюльтеры. И так будет всегда, может это ее заводит.

Напомним, несколько дней назад Сергей Глушко, поначалу отрицавший, что был неверен жене, публично покаялся и сознался: да, было. В Инстаграме супруг Наташи Королевой опубликовал покаянный пост, в котором подробно рассказал о ночи страсти с двумя прелестницами. Плотским утехам Тарзан предавался в супружеской спальне, пока его половинки не было дома. Любовница стриптизера - малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, в свою очередь, уверяет, что встречалась с Тарзаном полтора года. Поначалу девушка настаивала, что она беременна. Но затем, сделав прямо во время эфира ток-шоу тест, шокировано объявила, что ошиблась.

Любовница Тарзана Анастасия Шульженко. Фото: Инстаграм.

Тем временем, по словам директора Королевой, Наташа уже простила мужа. Сейчас супруги отдыхают в Турции.

- У них любовь, столько лет вместе. Все у них нормально. Я тридцать лет с этими людьми знакома, такой инцидент произошел впервые, - заявила Марина Наринская в шоу «Звезды сошлись». - Просто никто не ожидал, что девочка Настя влезет туда, где ей нет места.