Речь Владимира Путина в ООН: Пересматривать результаты Второй мировой войны и Нюрнберга - не просто низость, а прямой удар по основам мироустройства

Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи ООН Фото: REUTERS

Нынешняя 75-я сессия Генассамблеи ООН получилась под стать времени: с одной стороны, виртуальной, как в фильмах о будущем, а с другой, безопасной, как в рекомендация ВОЗ. Из-за эпидемии коронавируса абсолютно все лидеры не поехали в Нью-Йорк, как это бывало обычно, а записали свои выступления заранее и отправили в штаб-квартиру Организации Объединенных наций. Таким образом сессия выглядела своеобразно - сначала постпред из зала представлял своего президента или премьера, а потом на большом экране появлялось видео.

Речь Владимира Путина в ООН в этой цифровой очереди была под восьмым номером, но дожидаться его выступления пришлось долго. И если Дональд Трамп уложился в рекордные 7 минут, ограничившись призывом покарать Китай за коронавирус, то президенты Чили и Кубы говорили очень долго.

- В этом году мировое сообщество отмечает два исторических юбилея - создания ООН и окончания Второй мировой войны, - начал Путин.

Президент России заявил, что ООН и сегодня - действенный механизм международного права, не позволяющий произойти столкновениям крупнейших государств.

- Это механизм работает, в отличие от довоенной Лиги Наций, с его бесконечной болтовней, - подчеркнул он.

Глава государства упомянул об опасности забвения уроков истории.

- Произвольно трактовать итоги и ход Второй мировой, переиначивать результаты конференции союзников и Нюрнбергского трибунала - это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом, это прямой разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, - заявил Путин. - Что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям.

Особое место в его речи было отведено эпидемии коронавируса, которая показала, что человечество должно не выстраивать барьеры, а вместе бороться с вызовами.

- В период пандемии врачи, волонтеры разных стран показывали нам примеры взаимопомощи и поддержки, - отметил президент России. - Но были случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма, если хотите - на государственном уровне.

Путин заявил, что в ближайшее время Россия намерена организовать конференцию по борьбе с коронавирусом и готова делиться вакциной и способами борьбы с болезнью.

- Мы готовы бесплатно предоставить свою вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН, - внес он одно из конкретных предложений. - Такие предложения нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными.

Президент напомнил о необходимости продления СВН-3, который истекает уже в феврале, и готовности России сотрудничать и в этом вопросе.