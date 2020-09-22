«Люблю»: Ургант поделился редким фото младшей дочки, ставшей его копией

Иван нечасто делится снимками своих дочерей и, как правило, по особенным поводам. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Иван Ургант — нежный отец, в чем уже неоднократно убеждались подписчики его Инстгарама. Телеведущий нечасто делится снимками своих дочерей и, как правило, по особенным поводам. Вот и в этот раз телеведущий опубликовал на своей странице фото младшей наследницы Валерии. Иван нежно поздравил девочку, которой исполнилось пять лет.

- Люблю. С пятилетием, - написал Иван по-английски.

Телеведущий поздравил младшую дочь Валерию с пятилетием. Фото: Инстаграм.

Подписчики отметили, что Лера с возрастом все больше походит на отца — она становится его маленькой копией. «Папина ухмылочка», «Папин клон», «Вылитый папа!», «Одно лицо!», «Маленький Ургант», - пишут они в комментариях. Фолловеры также восхитились тем, насколько атмосферным и домашним получился снимок: Лера сидит за столом, на котором стоит ваза с лимонными конфетами. На один из комментариев ответил сам Иван — телеведущий рассказал, что кадр сделан на пленку.

Свою младшую дочь Ургант назвал в честь мамы - актрисы Валерии Киселевой, которой уже нет в живых. К слову, маленькая Лера растет и ее копией, поскольку Иван очень похож на мать. А вот старшая дочь Нина получила имя в честь знаменитой бабушки, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант. За последнее время Нина очень повзрослела и превратилась в симпатичную девушку. Она отрастила длинные волосы и постоянно экспериментирует с их цветом.

Жена шоумена Наталья Кикнадзе с дочками Ниной и Лерой. Фото: Инстаграм.

В свои 42 года Иван Ургант – отец троих дочерей. Двух младших его жена Наталья Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшую Эрику – от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия, но Иван всегда считал девочку родной. 20-летняя Эрика сейчас живет в США. В Америку она уехала пару лет назад на учебу. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч.

Дочь Натальи от первого брака Ургант считает своей. Эрика учится в Нью-Йорке. Фото: Инстаграм.

К слову, в США дочь Урганта встретила свою любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом. Судя по всему, Иван и Наталья одобрили выбор дочери.