На фото: 1. Эрик. 2. Лара, жена Эрика. 3. Дональд Трамп. 4. Бэррон. 5. Мелания. 6. Кай (дочь Дональда-мл.). 7. Ванесса Хейдон (теперь уже бывшая жена Дональда-мл.). 8. Дональд Джон (сын Дональда-мл.). 9. Дональд-мл. 10. Джаред Кушнер (муж Иванки). 11. Иванка. 12. Тиффани. Фото: Christopher Gregory/Getty Images

Общенациональный съезд республиканской партии США, на котором Дональда Трампа официально выдвинули на второй президентский срок, скорее походил на реалити-шоу или сериал, нежели на серьезное партийное мероприятие. Потому что главными героями на нем были вовсе не видные республиканские деятели, а члены семьи Дональда Трампа.

Трамп известен своей плодовитостью: его нынешний брак - третий по счету. Со всеми своими детьми от разных браков президент США не только поддерживает хорошие отношения, но и заботится об их судьбе. Всем хорошо известно, что после прихода Трампа в Белый дом он с ходу трудоустроил в администрацию свою дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.

Остальные отпрыски тоже не без дела: все совершеннолетние дети Трампа на съезде выступили с речами в его поддержку, они дают интервью и общаются с избирателями.

ДОНАЛЬД-МЛАДШИЙ

Скромность никогда не была характерной чертой Трампа. Поэтому своего первенца он назвал в честь себя.

Дональд-младший активнее братьев и сестер принимал участие в предвыборной кампании отца в 2016 году. Тогда младшему многие пророчили блестящую политическую карьеру. Но старший сын Дональда Трампа предпочел остаться в тени.

Возможно, истинной причиной отказа от большой политики стали семейные неурядицы: в 2018 году Дональд Трамп-младший разошелся после 12 лет семейной жизни с моделью Ванессой Хейдон. Официальная версия - та не смогла смириться с повышенной занятостью мужа.

Правда, поговаривали, что истинной причиной развода стала измена Дональда-младшего.

Сейчас ему 42 года, он остается на посту вице-президента в группе компаний отца. И воспитывает пятерых детей.

В 2017 году Трамп-младший оказался в центре скандала.

Его обвиняли, что перед президентскими выборами 2016 года он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, обещавшей якобы предоставить сведения, компрометирующие тогдашнюю конкурентку Трампа, Хиллари Клинтон. Правда, Дональду удалось снять с себя ответственность, заявив, что компромат он так и не получил, а встреча оказалась «пустой тратой времени».

Потом вылезли новые сплетни: Дональда-младшего заподозрили в употреблении кокаина. Многих смутили его покрасневшие глаза, возбужденный вид и испарина. Трамп-младший все обвинения отрицает.

ИВАНКА

Иванка еще подростком решила пойти по стопам своей мамы (Ивана Мари Трамп - чехословацкая и американская бизнесвумен и бывшая фотомодель, первая жена Дональда Трампа. - Ред.) и занялась модельной карьерой. Но глянец дочери миллиардера довольно скоро наскучил, и она переключилась на учебу.

Окончив университет, Иванка Трамп помогала отцу в его бизнес-проектах, связанных с недвижимостью, но потом, учуяв тренд, переключилась на продажу бриллиантов. И без какой-либо помощи папочки основала компанию по производству ювелирных украшений, пополнившуюся линейками косметических средств, одежды, обуви и аксессуаров.

Именно Иванка стала правой рукой Трампа в его первой предвыборной кампании. Она не только работала в штабе, но и много ездила по стране, зарекомендовав себя еще и прекрасным оратором.

После победы папочки стала его ассистентом и советником. За это она, кстати, не получает из казны никакого жалованья.

Не раз 38-летнюю Иванку обвиняли в дилетантстве и отсутствии политического опыта. Но все это не мешает ей курировать вопросы экологии и изменения климата, проблемы беженцев и систему образования.

В конце прошлого года она объявила, что после выборов в 2020 году может оставить Белый дом и уйти воспитывать детей. У нее их трое - от миллионера Джареда Кушнера, занимающего пост старшего советника президента.

ЭРИК

О нем известно маловато: 36-летний Эрик Трамп не любит репортеров и появлений на публике.

С детства он сопровождал отца в деловых поездках. Подростком не гнушался черной работы: косил газоны и клал плитку в семейных поместьях. После получения диплома университета стал работать в компании отца. Хотя рассматривал разные варианты.

Сейчас Эрик сидит на двух стульях - вице-президента по вопросам развития и слияния, а также президента The Trump Organization.

Он филантроп: собрал около 30 млн долларов в пользу детского медцентра в Мемфисе, где борются с детской лейкемией.

В 2014 году Эрик Трамп женился на телепродюсере Ларе Юнаске, с которой встречался почти 6 лет. У них двое детей.

ТИФФАНИ

Завтрака у Тиффани вряд ли дождешься, но она забавная.

Родители (Тиффани родилась в браке Трампа и актрисы Марлы Мейплз. - Ред.) назвали дочь в честь мирового ювелирного бренда.

Девушка всегда старалась держаться подальше от политики, предпочитая светские развлечения и шибко надеясь покорить Голливуд.

Зачем ей слава киноактрисы, неясно: она и так хорошо известна в мире, уже хотя бы благодаря миллионам подписчиков на ее аккаунты.

Впрочем, светловолосая Тиффани - вовсе не типаж всем хорошо известной блондинки. Получив диплом социолога, она все же остановила свой выбор на мире моды: несколько лет проработала в редакции Vogue, организовывала модные показы.

26-летняя Тиффани еще не замужем, но несколько лет встречается с сыном миллиардера Майклом Булосом.

Говорят, Трамп одобрил выбор дочери.

Кстати, на съезде республиканцев за выдвижение Трампа выступление Тиффани произвело фурор. Девушка призвала всех не прислушиваться к словам, а приглядываться к делам.

- Это борьба за свободу против угнетения, борьба за возможности для всех против стагнации, борьба за то, чтобы Америка оставалась Америкой, - восхитила она своей речью репортеров.

В общем, сказала сильно глобально и туманно, зато бодро.

Но американцы такое любят...

БЭРРОН

Самый младший сын американского лидера - Бэррон Уильям Трамп - родился в 2006 году. Его мать - словенская модель Мелания Кнаусс, которая вышла за Дональда Трампа двумя годами ранее.

Сильнее всего президентство отца ударило именно по Бэррону: мальчика гнобят в газетах и интернете с завидным постоянством. В соцсетях его высмеивали за то, что во время официальных мероприятий он изо всех сил борется со сном. А во время первой речи отца в качестве президента США зевнул.

Злые языки не стали заострять внимание на том, что в тот момент в Нью-Йорке было за полночь.

Бэррон - малец флегматичный. В прессе уже не первый год судачат: мол, младший сын Трампа - аутист. В защиту ребенка выступила мать, ее поддержала Челси Клинтон.

Но если к поведению Бэррона в итоге все привыкли, то к его манере одеваться журналисты продолжают придираться. Мальчика то называют иконой стиля, то критикуют за то, что он не любит носить костюмы.

14-летний Бэррон не особо отличается от своих сверстников: он любит футбол, видеоигры и кино. Иногда играет вместе с отцом в гольф, и это чуть ли не единственное время, когда отец и сын могут побыть вместе.

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Кто такая Мелания Трамп

Мелания Трамп (в девичестве Меланья Кнавс) родилась в 1970 году в городе Севница в Югославии (ныне Словения) (подробности)