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Челябинская область получила 230 миллионов рублей на обновление водного хозяйства

За счет этих средств был построен Долгобродский канал
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Челябинская область получила 230 миллионов рублей на обновление водного хозяйства

Челябинская область получила 230 миллионов рублей на обновление водного хозяйства

Фото: Shutterstock

В течение восьми лет в Челябинской области ведутся работы по ремонту гидротехнических сооружений в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». За это время область получила более 230 миллионов рублей на обновление водного хозяйства.

Деньги были направлены на ремонт сооружений на реке Сим, городском пруду в Златоусте, Вишневой плотине на ручье Сухой Дол в Карталинском районе и реке Кусе .

За счет этих средств также был построен Долгобродский канал. В дальнейшем по этому каналу в Миасс будет поступать ежегодно 130 миллионов кубических метров чистой воды.

- Это поможет решить проблему дефицита воды в Шершнёвском водохранилище, единственном источнике питьевой воды Челябинска и прилегающих к нему населенных пунктов», — рассказывает советник директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Ярослав Вольпин.

Стоит отметить, что строительство сооружений по переброске части стока реки Уфы в реку Миасс началось еще в 1975 году. Некоторые ключевые сооружения были построены до 1989 года.

Затем, чтобы они не повлияли на экологическое состояние памятника природы — озера Увильды, в 1989 году власти приняли решение о построить обводной канал Кыштым — Аргази протяженностью 21 километр в обход озера. Этот проект был разработан только к 2015 году.

ЭкологияО РАЗНОМ

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