Дочь Джоли и Питта не узнать после гормональной терапии по смене пола

Анджелина Джоли и дочь-трансгендер стремительно теряют вес из-за стресса и таблеток Фото: EAST NEWS

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта не узнать после терапии по смене пола. 14-летняя Шайло Джоли-Питт сменила прическу и стала больше походить на девочку. А ведь совсем недавно наследница звезд носила брюки и вела себя, как мальчик.

Похоже, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта передумала становиться мальчиком. Актриса на днях была замечена с детьми на шопинге в Западном Голливуде. Звезду сопровождала охрана.

На снимках, сделанных папарацци, многие обратили внимание на интересную деталь. Шайло Джоли-Питт изменилась после терапии по смене пола. Если раньше она носила мальчишечьи наряды, у нее была угловатая внешность и короткая стрижка, то теперь 14-летняя девочка впервые за долгое время появилась на публике с оголенными ногами. Ребенок надел короткую юбку-шорты. Поклонники также обратили внимание, что у Шайло отрасли волосы и теперь она делает хвостики. Многие предполагают, что дочь актеров могла передумать становиться мальчиком.

Шайло Джоли-Питт с семьей Фото: EAST NEWS

А ведь год назад светские хроникеры знали, что Анджелина разрешила дочке начать гормональную терапию по смене пола. По слухам, актриса искала клиники, которые будут готовы провести операцию по смене пола Шайло до того, как она переживет половое созревание. Рассматривались все возможные варианты, в том числе даже переезд в другую страну, где подобная операция стала бы возможной.

Шайло с детства просила называть ее Джоном. Она отказывалась носить девчачью одежду и требовала, чтобы окружающие воспринимали ее как мальчика. Возможно теперь подросток перерос период бунтарства и принял себя, отказавшись и от гормональной терапии, и от операции.

Но если Джоли не возражала против желания дочки стать мальчиком, то Питт, в свою очередь, был против того, чтобы Шайло начинала терапию до наступления совершеннолетия. Ведь гормональные препараты блокируют женское созревание.

Тогда Джоли придумала интересный метод: она предложила Шайло одну неделю жить в образе девочки, другую - как мальчик. "Анджелина и Шайло давно говорят о том, как бы интересно было часть времени проводить в роли юноши, а другую часть в роли девушки. Две абсолютно разные личности. Таким образом можно будет избавиться от мук выбора и избежать операции", - сообщали инсайдеры.