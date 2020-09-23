Вопрос дня: Не пугает ли вас вторая волна коронавируса? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ и евроинтеграции:

- То, что было 6 месяцев назад, когда болел я, и случаи, которые сейчас происходят с товарищами и в Думе, и в ее аппарате, - все проходит легче. Другая температура. Другой период болезни. В основном все болеют дома. Появляется естественная защита. И общество должно освоить и переварить этот вирус. Не считаю, что вторая волна нам серьезно грозит.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, бывший график Гознака:

- Я художник, мне удаленка удобнее. Истерия с коронавирусом меня миновала. Но я по улице не бегаю без маски. И в метро без нее не хожу. Да, заказчики просели, им сложнее со мной контактировать. Вижу, люди расслабились за период карантина. Поражают граждане, которым «умри, но дай слетать в Турцию». Я государству доверяю в плане борьбы с ковидом .

Андрей КАБАНОВ, «Город без наркотиков»:

- Я переболел коронавирусом в апреле. У меня свои счеты с ним. Уверен, что второй волны по Уралу точно не случится, - у нас беспрецедентные меры приняты. Не боюсь уже ничего - все прививки сделаю!

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы:

- Да я и к первой волне относилась спокойно. Потребуется - вернемся на удаленку. За это лето иммунитет смогли повысить. Если волна и затронет - обойдемся меньшей кровью. Мы всей семьей сделали пока прививку от гриппа.

Вася ЛОЖКИН, художник и блогер:

- Шоу-бизнес - главный разносчик коронавируса, а я с шоу-бизнесом работаю. Если там закроется все, то будет сложно. И сын 10-летний у меня в школе - и как ему на пианино учиться играть удаленно? Вторая волна нам на фиг не нужна.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- Как спокойно относиться ко второй волне, когда мы только 10 августа возобновили полеты в Турцию? И внутренний туризм едва начал развиваться. Возвращение ковида заставляет напрягаться, потому что люди настороженно относятся к предзаказам на зиму...

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- А чего бояться, у нас в команде парень две недели назад заболел - у него всю школу закрыли, а нам хоть бы хны!