Стала известна судьба последнего ельцинского губернатора

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во вторник определилась судьба экс-главы Белгородской области Евгения Савченко, написавшего на прошлой неделе заявление об отставке по собственному желанию. Владимир Путин вчера его желание удовлетворил, подписав указ об освобождении от должности. И практически без паузы Белгородская облдума проголосовала за назначение Савченко на пост сенатора от своего региона.

То есть, как и предсказывали, карьера последнего ельцинского губернатора, проработавшего на своем посту без малого 27 лет, еще далека от завершения. И Савченко, которому в апреле исполнилось 70 лет, продолжит работу уже в Москве. Впрочем, вполне возможно, что это не последний поворот, который в ближайшее время сделает его карьерная судьба.