Три главные вещи из речи Путина в ООН. Плюс экономия на ресторанах

Владимир Путин выступил на Генеральной Ассамблее ООН Фото: REUTERS

ВСЯ КОДЛА ПОШЛА БЫ ПО НЬЮ-ЙОРКУ КУТИТЬ...

Мардан:

- Георгий, какие впечатления от выступления Путина и других президентов в ООН?

Бовт:

- Положительные.

- Понимаю, но ты испытал катарсис?

Бовт:

- Да, испытал. Все по видеосвязи. Вообще можно никуда не ездить теперь. Все на большом экране хорошо смотрятся, масса денег экономится. Представляете, вся кодла делегаций покатилась бы в Нью-Йорк, им бы там прививки делать, в гостиницах селить, а они в пяти звездах все живут. Это дорого.

Мардан:

- Я думаю, что нью-йоркцы очень рады, что этот шабаш у них в городе не случился.

Бовт:

- Я думаю, они не рады как раз. Они хорошо на этом всем наживались. Я же говорю, гостиницы, в рестораны все делегации пошли бы кутить...

«МИР В МУКАХ КОРЯЧИТСЯ. А У НАС — ВАКЦИНА!»

Мардан:

- У меня аж сердце защемило. За нью-йоркцев... А какой вывод мы можем сделать из выступления Путина? Президент настолько уверен в нашей вакцине, что готов испытать ее на сотрудниках ООН?

Бовт:

- Ну а чего? Их не жалко.

Мардан:

- Слушайте, это международный скандал.

Бовт:

- Я думаю, что у него (Путина, - ред.) есть информация, что вакцина как минимум безвредна. А может быть, и приносит пользу, ну, антитела какие-то она вырабатывает. Что уже имеет смысл, глядя на то, в каких муках корячится весь мир сейчас.

Мардан:

- Главная цель, ради чего Путин решил использовать эту глобальную трибуну, миллиардную аудиторию — это проинформировать всех о российской вакцине «Спутник V»?

Бовт:

- Во-первых, вакцина «Спутник V» - это не последнее дело, и хорошо бы о ней рассказать. Потому что наша страна первая фактически зарегистрировала ее. Это очевидное достижение, что бы там ни говорили западные клевреты.

ВЕЧНЫЙ КЛИНЧ: США — РОССИЯ - КИТАЙ

Бовт:

- Но, я думаю, основной месседж Путина касался самой ООН. Потому что в последнее время пошли разговоры, что Совет Безопасности надо реформировать. Что значит реформировать? Это, во-первых, его расширить. Вот эти 5 постоянных членов (Совбеза ООН — Россию, США, Китай, Великобританию, Францию, - ред.) лишить права вето. И президент России фактически выступил против этого. Потому что, если нас его лишат, то, помимо того, что мы останемся там в меньшинстве, смысл членства в ООН для нас во многом будет утрачен. Потому что мы там все время будем проигрывать американцам в обозримом будущем. Сейчас и Китай не всегда выступает нашим союзником, а вместе с Китаем мы там какие-то вопросы все же решаем.

Основная критика Совбеза в том, что в таком виде Совбез недееспособен. Никакое решение нельзя принять, потому что вечно клинч: США – Китай – Россия. Кто-то из них наложит вето, ни о чем договориться нельзя. Но вообще-то, это и было так задумано, что надо договариваться этим ведущим державам, к которым примазалась и Франция почему-то, с трудом тянущая на роль победителя во Второй мировой войне.

«ОБЛОЖЕНЫ САНКЦИЯМИ ПО САМОЕ НЕ БАЛУЙ»

Мардан:

- Он (Путин, - ред.) еще сказал, что «расчистка от ограничений и санкций может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики в мире на фоне пандемии». Это воспринимать как посыл, что, ребята, вы и себе палки в колеса вставляете?

Бовт:

- Знаете, с трибуны ООН принято произносить всякие благие вещи, типа, давайте жить в мире, давайте отменим санкции, давайте всеобщее разоружение устроим и т.д. Это место такое, трибуна ООН. С нее произносить такие вещи можно, но осуществить их нельзя. Потому что, конечно, американцы ни от каких санкций не откажутся.

Мардан:

- А это не было ли такое проявление публичной слабости – в очередной раз заводить разговор о санкциях, учитывая, что Россия санкциями обложена по самое не балуй?

Бовт:

- Конечно, Россия обложена санкциями. Конечно, Россия заинтересована, чтобы их отменили. Но если говорить объективно, то в принципе санкционная политика - это тоже не дело. Поэтому это правильная постановка вопроса. Но она идеалистическая.

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